Ekonomists: būs milzīgas problēmas, ja vīruss ieperināsies lielajos uzņēmumos

„Mums ir jāsaprot, ja šis vīruss ieperināsies lielajos uzņēmumos, tad tā varētu būt liela problēma. Tad apstāsies ne tikai izklaides bizness, tad apstāsies arī viss ražošanas bizness. Ja aiztaisa vienu cehu, pārējie nevar ražot. Šis ir tas grūtais valdības uzdevums - kā sabalansēt to vienu kustību, nepieļaujot, ka tas izplatās lielajos uzņēmumos. Ilgtermiņā viss atkarīgs no tā, kā mēs iziesim no krīzes. Ja mēs gudri tagad uzturēsim to, ka ekonomika varēs attīstīties, tad cilvēkiem nebūs nepieciešamības braukt prom,” RīgaTV 24 raidījumā „Preses Klubs” par sekām, kādas rastos, ja COVID - 19 krīze pārņemtu lielos uzņēmumus, sacīja LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš.