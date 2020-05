"Par bērnu vasaras nometnēm tiek runāts ar IZM un mēs sagaidām to signālu no viņiem. Ja kolēģi teiks, ka viņi ir gatavi vērtēt nometņu rīkošanas iespēju, tad Veselības ministrijas speciālisti, tostarp, epidemiologi nāks talkā ar padomu, kā šādas nometnes drošā veidā organizēt," uzsvēra ministre.

Patlaban gan valdības lēmums paredz, ka nometnes nav atļautas, un ministre nevar pateikt konkrētu datumu, kad tiks paziņots gala lēmums, tomēr viņa uzsvēra, ka "lielas, ar desmitiem bērnu, nometnes šovasar nebūs".

Tikmēr Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs uzsvēra, ka bērnu nometnēm ir savi "drošības un nedrošības" momenti.

Nometnēs bērni dzīvo kādu laiku izolēti no apkārtējās pasaules, kas nozīmē, ka viņi nekontaktēsies ar citiem bērniem no pilsētām un neatradīsies sabiedriskos pasākumos. No otras puses, nometnē esošie bērni būs no vairākām ģimenēm un viņiem iepriekš pagalmā būs bijuši kontakti ar citiem vienaudžiem, kas palielinot infekciju pārnēsāšanas risku.

Viņš atgādināja, ka bērnu kolektīvos rudenī pēc mācību gada sākšanās izplatās dažādas respiratoras slimības, ar kurām vasarā nav slimots. Tas ir tāpēc, ka bērni vasaru pavadījuši dažādās vietās, bet mācību laikā veido jaunu kolektīvu, kas nozīmē infekcijas strauju izplatīšanās risku.

"Vajadzētu respektēt arī vecāku intereses. Ja viņi atved bērnus nodošanai nometnē, tad jābūt zināma veida garantijām, ka citi bērni ir veseli. Kā mēs to varam panākt, ka uz nometnē atvestiem bērniem nav Covid-19? Tie ir jautājumi, kurus nepieciešams izdiskutēt un epidemiologus interesē tas kā tiks organizēts bērnu veselības monitorings, lai mazākie simptomi netiktu ignorēti," viņš piebilda.

Jau ziņots, ka līdz ar Covid-19 dēļ ieviesto ierobežojumu mīkstināšanu tiek atļauti pasākumi līdz 25 cilvēkiem, savukārt to maksimālais pieļautais ilgums iekštelpās būs trīs stundas, kamēr uz āra pasākumiem laika limits neattieksies, ceturtdien lēma valdība.