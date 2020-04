Slīteres Nacionālajā parkā izcēlies meža ugunsgrēks

“Lai gan mežs ugunsgrēka vietā vēl kādu laiku būs melns un izskatīsies visai bēdīgi, varam būt diezgan droši, ka daba ar ugunsgrēkiem un to sekām tiks galā. Noteikti jāuzsver, ka šajā gadījumā runa nav par saimniecisko mežu, bet gan aizsargājamu dabas teritoriju. Koksnes ieguve šeit nekad nav bijusi plānota, līdz ar to no ekonomiskā viedokļa par finansiāliem zaudējumu šoreiz nav pamata runāt. Atsevišķi koki, iespējams, ies bojā, taču vairums izdzīvos, jo lielākoties skarta tikai koka miza un tās virskārta. Bojāta arī meža zemsedze, taču paredzams, ka tā atjaunosies tuvākajos pāris gados,” pauž Pārvaldes Kurzemes reģiona administrācijas vadītāja Dace Sāmīte.

Par ugunsgrēku Pārvaldes Kurzemes reģionālajai administrācijai paziņoja Kolkas pagasta pārvalde ap plkst. 13.00 pēcpusdienā. Ugunsgrēks bija izcēlies Slīteres Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, apmēram 1 kilometru no Kolkas, tuvu elektrolīnijai. Pārvaldes darbinieki - valsts vides inspektori bija pirmie notikuma vietā un ierobežoja uguni pa perimetru. Drīz ieradās arī Valsts mežu dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārstāvji ar specializēto meža ugunsgrēku dzēšanas tehniku – četrām vienībām, tā noslāpējot atklātu uguni. Pārvaldei kā meža īpašniekam ir jānodrošina uguns uzraudzība pēc atklātas uguns nodzēšanas, ko arī darīs Pārvaldes darbinieki.

Kopš pagājušās nedēļas mežos, tajā skaitā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir izsludināts ugunsnedrošais laika posms, tādēļ Pārvalde aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un uzmanīgiem, rīkojoties ar uguni. Līdzšinējie novērojumi liecina, ka ugunsgrēki dabas teritorijās lielākoties izceļas tieši cilvēku neapdomīgas rīcības rezultātā.

Pavasarī un vasarā, kad īpaši aktuāla ir atpūta dabā Pārvalde atgādina, ka īpaši aizsargājamajās teritorijās, tostarp nacionālajos parkos, ir aizliegts kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām un ugunskuru kurināšanai piknikos apmeklētāji tiek aicināti izmantot labiekārtotos atpūtas laukumus, kuros ir izveidotas speciālas ugunskuru vietas, kas nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos.