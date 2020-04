Kopš Lieldienām samazinās kopējais Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu

Vislielākais atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu - 4,82% - fiksēts 11.martā. Līdz minētajam datumam valstī bija veikti 332 Covid-19 testi un atklāti 16 slimības gadījumi.

Pēc tam līdz 15.martam kopējais Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu samazinājās, tad atkal palielinājās un turpināja "lēkāt".

Laikā no 27.marta līdz 31.martam šis īpatsvars pieauga no 2,39% līdz 2,82%, bet no 1.aprīļa tas ik dienu samazinājās, izņemot 11.aprīli, kad minētais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo dienu, palielinājās par 0,04 procentpunktiem.

Pēc tam, no 12.aprīļa, Latvijā kopumā atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu ik dienu ir samazinājies vidēji par 0,04 procentpunktiem.

Līdz ceturtdienai, 23.aprīlim, ieskaitot Latvijā kopumā bija veikti 43 080 Covid-19 testi un atklāti 784 saslimšanas gadījumi, tādējādi līdz 23.aprīlim Latvijā kopumā atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu ir 1,82%. Šis rādītājs ir aptuveni divarpus reizes mazāks nekā 11.martā, kad tas bija vislielākais.

Atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvara pret veikto testu kopskaitu samazināšanās daļēji izskaidrojama ar tendenci pieaugt ik dienu veikto analīžu skaitam, kamēr atklāto Covid-19 gadījumu skaits vairs nav tik liels, kāds tas bija marta beigās un aprīļa pirmajās dienās.

Savukārt diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret tajā pašā diennaktī veikto testu skaitu 23.aprīlī bija 0,29%. Šis rādītājs ir zemākais kopš Covid-19 pandēmijas sākuma, jo aizvadītajā diennaktī veikto testu skaits sasniedza rekordu - 2039, savukārt atklāto Covid-19 gadījumu skaits bija relatīvi mazs - tikai seši gadījumi.

Diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret tajā pašā diennaktī veikto testu skaitu gan izteiktu augšupejošu vai lejupejošu tendenci neuzrāda, proti, šis rādītājs visu laiku "lēkā". Pēdējās septiņās dienās vidēji šis īpatsvars ir bijis 1,05%, septiņas dienas iepriekš - 1,47%, bet vēl septiņas dienas iepriekš - 1,35%.

Kā ziņots aprīļa vidū veselības ministre Ilze Viņķele (AP) solīja, ka tuvākās pusotras nedēļas laikā valdībai tiks piedāvāti epidemioloģiskie marķieri Covid-19 inficēto skaita stabilizācijas noteikšanai. Ministre uzsvēra, ka pie tā tiek strādāts kopā ar speciālistiem, paužot cerību, ka pusotras nedēļas laikā vērtējumam valdībai varēs piedāvāt marķierus, pēc kuriem varētu pateikt, ka situācija ir stabilizējusies, tostarp, no jauna inficēto cilvēku skaits.

Tomēr, pēc Viņķeles klāstītā, šis ir ļoti sarežģīts izaicinājums, jo nav piemēru, no kuriem varētu smelties pieredzi. "Ķīnas gadījums mums nav gluži atbilstošs, tur ir bijuši pilnīgi citi ierobežojumi," piebilda ministre.