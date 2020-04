Aizvadītajā diennaktī Rīgā konstatēti astoņi jauni Covid-19 gadījumi

Savukārt Valmierā inficēto skaits pieaudzis par diviem, bet Olaines novadā par vienu.

Līdz šim Covid-19 kopumā konstatēts 66 pašvaldībās, proti, Aizkraukles, Aizputes, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

SPKC informācija liecina, ka piektdaļa jeb 23% sasirgušo no visiem 739 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, vēl 18% - vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Daudz sasirgušo - 17% - pārstāv vecuma grupu no 50 līdz 59 gadiem.

No visiem saslimušajiem bērni līdz deviņiem gadiem ir 2%, seniori pēc 70 gadiem - 9%. 14% saslimušo ir vecumā no 20 līdz 29, 13% - no 60 līdz 69 gadiem. Vēl 4% no Covid-19 pozitīvajiem pacientiem ir desmit līdz 19 gadus veci.

Patlaban Latvijā uz 100 000 iedzīvotājiem ir 38,5 saslimušie.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī veikti 787 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar jaunā koronavīrusa izraisīto saslimšanu Covid-19 un 12 gadījumos tie bijuši pozitīvi.

Līdz šim Latvijā konstatēti 739 Covid-19 inficētie, savukārt izmeklējumu kopskaits sasniedzis 36 668.

Patlaban stacionārā atrodas 45 pacienti, tai skaitā 40 pacienti ar vidēju, bet pieci pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra izrakstīti 64 pacienti.

Kopumā Latvijā līdz šim miruši pieci pacienti, kas bija inficējušies ar Covid-19 infekciju, par vēl vienu cilvēku, kurš miris ārpus stacionāra, SPKC gaida pataloganatoma slēdzienu, lai noteiktu nāves cēloni.

Ministru kabinets ir pagarinājis Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 12.maijam.