Šodien visu ES institūciju priekšsēdētājiem un atbildīgajiem komisāriem D. Melbārde izsūtīja viņas iniciēto un 42 EP deputātu līdzparakstīto vēstuli par mediju kritisko stāvokli dalībvalstīs un nepieciešamību nekavējoties rīkoties. Vēstulē aicināts ES tūlītēji sniegt atbalstu neatkarīgiem medijiem un kvalitatīvai žurnālistikai, izveidojot ārkārtas fondu – ziņu mediju programmu, kā arī ES institūcijām novirzot savus komunikāciju budžetus tradicionālajiem medijiem un arī ieviešot vēl citus atbalsta mehānismus.

“Saprotot smago finansiālo situāciju, kurā patlaban ir nonākuši mediji, un apzinoties faktu, ka īsā laikā mēs varam ne tikai pazaudēt kvalitatīvus medijus un žurnālistiku, bet arī to, ka atstāto vakuumu informācijas telpā aizpildīs dezinformācija un propaganda, ir pienācis pēdējais laiks ES izrādīt solidaritāti,” uzskata D. Melbārde, piebilstot, ka īpaša uzmanība visās iniciatīvās tiek pievērsta vietējiem un reģionālajiem medijiem, kā arī tiem, kas darbojos mazos tirgos, kā, piemēram, Latvija.

D. Melbārde, kas ir EP Kultūras uz izglītības komitejas priekšsēdētājas vietniece, norāda uz to, ka mediju biznesa modelis ir bijis zem spiediena jau krietni pirms, tomēr pandēmijas radītā krīze situāciju ir padarījusi īpaši smagu. Mediju ekosistēma bija trausla jau pirms Covid-19 uzliesmojuma, īpaši tiešsaistes platformu graujošās ietekmes dēļ, kas ir mainījušas mediju lietošanas paradumus un atņem medijiem lauvas tiesu reklāmas ieņēmumu. Turklāt, daudziem medijiem joprojām ir dziļas rētas no iepriekšējās globālās finanšu krīzes un to dzīšana ir bijusi pārāk lēna. Tādējādi paralēli ārkārtas atbalsta nepieciešamībai, vidējā termiņā ES ir jābūt ambiciozākai, ievērojami palielinot mediju nozarei pieejamo finansējumu un atrisinot sistēmiskos tiešsaistes platformu regulēšanas jautājumus.

Vienlaikus deputāte ir gandarīta, ka Eiropas institūcijās palielinās izpratne par mediju nozīmīgo lomu. “Esmu gandarīta, ka EP deputāti piektdien pieņemtajā rezolūcijā par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai nobalsoja par manis iesniegto labojumu, kurā uzsvērta mediju nozares akūtā finansiālā situācija un mediju būtiskā nozīme demokrātijā un iedzīvotāju informētības nodrošināšanā šīs krīzes laikā. Tas sūta pareizo signālu — ka Eiropas Parlaments ir vienots nostājā par mediju kritisko pienesumu,” norāda D. Melbārde. “Pandēmijas krīze ir veicinājusi plašāku izpratni par medijiem kā daļu no kritiskās demokrātijas infrastruktūras, ko nepieciešams nosargāt.”