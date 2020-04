ekrānuzņēmums no video

Birokrātisks absurds: sieviete izveseļojusies no Covid-19, bet likumsargi joprojām pārbauda, vai viņa ievēro karantīnu

Par to, ka iestāžu starpā nav kārtības, kā tiek nodoti dati, šonedēļ pārliecinājusies rīdziniece Inta. Viņa izveseļojusies no Covid-19, bet informācija par to līdz policijai nav nonākusi. Viņa regulāri tiekot pārbaudīta, vai ievēro karantīnu, ziņo LTV raidījums "Panorāma".