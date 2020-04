Līvānu 1. vidusskolas direktora vietniece, Neatkarīgās izglītības biedrības pārstāve Inese Magdaļenoka.

Pedagoģe par mācību gada noslēgšanu 1. maijā un atsākšanu 1. augustā

Aizvadīta jau otrā nedēļa, kad bērni visā Latvijā mācās attālināti. Publiskajā telpā izskan pirmās atsauksmes gan no pedagogiem, gan vecākiem un pašiem skolēniem. Kamēr vieni slavē pedagogus par radošo pieeju uzdevumiem, citi pauž mazāk optimistisku nostāju. Mācību process ir ceļš, ne vienmēr to klāj gluds asfalts, turklāt ceļš pa īstam ir redzams tikai tad, kad pa to sākt braukt, saka Līvānu 1. vidusskolas direktora vietniece, Neatkarīgās izglītības biedrības pārstāve Inese Magdaļenoka. Viņa aicina gan pedagogus, gan vecākus mazināt perfekcionismu, bet attīstīt pacietību, toleranci, labsirdību, kā arī spēju pieņemt savas un citu kļūdas.