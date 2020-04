FOTO: Covid-19 uzliesmojuma skartajā patversmē „Zilais Krusts” uzstāda armijas teltis; saslimušo stāvoklis esot labs

„Zilais krusts” ir viena no piecām Rīgas pašvaldības līguma organizācijām, kas nodrošina nakts patversmes pakalpojumus, tajā skaitā arī cilvēkiem riteņkrēslos.

29. marta rīta tika saņemta informācija, ka patversmes klientam ir pozitīvs Covid-19 testa rezultāts. 30. martā patversmē tika izsludināta karantīna, kā arī šajā laikā tika sākta klientu un darbinieku analīžu ņemšana, lai noteiktu Covid-19 saslimšanu. 1. aprīlī tika papildināti krājumi ar dezinfekcijas līdzekļiem un piegādāti nepieciešamie medikamenti. Atbildīgajiem darbiniekiem ir nodrošināti cimdi un maskas, klientiem maskas vēl piegādā. Visās telpās ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, visiem iemītniekiem divas reizes dienā mēra temperatūru. Darba procesu organizē atbilstoši karantīnas apstākļiem. Patversmē valda mierīga gaisotne, cilvēki ir saprotoši un ievēro drošības pasākumus. Tāpat tiešsaistē ir iespēja saņemt emocionālo atbalstu, zvanot uz Rīgas pašvaldības finansēto „Skalbes” diennakts krīzes tālruni, ko finansē Labklājības departaments.

Patversmē patlaban uzturas 102 klienti, no kuriem 11 pārvietojas riteņkrēslā. No darbiniekiem patversmes telpās šobrīd uz vietas atrodas arī vadītāja, sociālā darbiniece un trīs brīvprātīgie. Klientiem nodrošina ēdināšanu trīs reizes dienā. Rītdien sāksies slimo patversmes klientu nodalīšana no veselajiem. Jāatzīmē, ka visiem saslimušajiem slimība norit vieglā formā.

Ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, un situāciju, ka vienuviet saslimuši ir tik daudz cilvēki, tika nolemts patversmes teritorijā uzstādīt armijas teltis ar visu aprīkojumu, lai nošķirtu inficētos no tiem, kuriem Covid-19 tests ir negatīvs. Šāds nodalījums būtu labvēlīgs risinājums gan ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, lai pēc iespējas minimizētu patversmes iemītnieku plūsmu krustošanos, gan arī cilvēku, kuri atrodas karantīnā, psihoemocionālo stāvokli.

Labklājības departaments izsaka lielu pateicību par palīdzību, izpratni un operatīvo rīcību gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, gan Nacionālo bruņoto spēku darbiniekiem, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gan Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam.

„Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas sniedz atbalstu karantīnā esošajiem cilvēkiem. Paldies visiem profesionāļiem, speciālistiem un labajiem cilvēkiem, jo tikai kopā mēs varam paveikt lielas, labas lietas, lai sniegtu atbalstu tiem, kuri paši nevar tikt galā ar šā brīža dzīves situāciju,” norāda departaments.