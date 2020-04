Ar attālinātajām mācībām visas iesaistītās puses tiek galā labi

Šādu secinājumu viņa izdarījusi, cita starpā balstoties uz veikto pedagogu aptauju. Tajā atklājies, ka visas attālināto mācību procesā iesaistītās puses īsā laikā ir pilnveidojušas savas digitālās prasmes, taču vienlaikus izgaismojusies nepieciešamība pēc lielāka atbalsta pedagogiem informācijas tehnoloģiju pielietošanā un nodrošinājumā.

Aptaujā pedagogi norādījuši, ka aptuveni 30% audzēkņu kvalitatīvākam attālināto mācību procesam būtu nepieciešama lielāka interneta pieslēguma jauda, bet vēl aptuveni trešdaļai skolēnu neesot gana daudz tehnoloģisko ierīču.

Absolūti lielākā daļa jeb 95% pedagogu atzinuši, ka atgriezeniskā saite no skolēniem attālināto mācību procesā ir laba. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Aptuveni 96% no aptaujātajiem skolotājiem norādījuši, ka attālinātā mācību procesa nodrošināšanai viņi izmanto savus datorus un tālruņus. "Te būtu nepieciešams lielāks atbalsts. Pedagogi norāda, ka arī izdevumi palielināsies - pieaugs gan interneta, gan telefona rēķini, kam būtu nepieciešams atbalsts," aptaujas rezultātus izklāstīja LIZDA vadītāja.

Absolūti lielākā daļa jeb 95% pedagogu atzinuši, ka atgriezeniskā saite no skolēniem attālināto mācību procesā ir laba, turpretim par sadarbību ar vecākiem skolotāju viedokļi dalās. "Ir gadījumi, kur ir ļoti laba sadarbība [ar vecākiem], bet ir gadījumi, kur komunikācija noris ļoti vēlu vakaros. Arī pedagogiem ir savas laika robežas jāuzliek, jo daudzi mēs aizmirstam, ka arī pedagogs šajā laikā strādā no mājām, un arī viņam ir bērni. (..) Un tajā pašā laikā ne visi pedagogi atceras, ka arī tam [skolēna] vecākam ir darbs no mājām un bērnu pieskatīšana," klāstīja Vanaga.

Viņa aicināja attālināto mācību procesā iesaistītās puses nebaidīties komunicēt, jo "mums, pieaugušajiem, ir jāatrod tas vidusceļš, kā palīdzēt nodrošināt sekmīgāku attālināto mācību procesu".

Vienlaikus LIZDA vadītāja uzsvēra, ka pedagogu darba apjoms attālināto mācību dēļ ir "viennozīmīgi ievērojami palielinājies". To atzinuši 95% aptaujāto pedagogu. Darba apjoma palielināšanās esot saistīta ar nepieciešamību sagatavot un pielāgot mācību saturu digitālajām platformām.

Kā ziņots, LIZDA martā veica pedagogu elektronisku aptauju ar mērķi apzināt esošo situāciju un priekšlikumus attālinātā mācību procesa īstenošanā. Pēc Vanagas teiktā, aptaujā piedalījās ap 4800 pedagogu.

Jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ Latvijā no 13.marta līdz 14.aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, tāpēc skolēniem skola nav jāapmeklē, bet mācības notiek attālināti.