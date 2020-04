Dīkstāves pabalstu varētu saņemt 12 000 pašnodarbināto un 13 000 mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju

Atšķirībā no pašnodarbinātajiem, kuriem dīkstāves pabalsts būs 75% apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem (no ieņēmumiem atskaitot izdevumus) pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem tas būs citādāks.

Proti, viņi varēs saņemt dīkstāves pabalstu 50% apmērā no mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par iepriekšējiem diviem ceturkšņiem. Vienlaikus arī šajā gadījumā atbalsts nevarēs pārsniegt 700 eiro, skaidroja Muižniece.

Tas tādēļ, ka patlaban mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji 15% no apgrozījuma nomaksā nodokļos, kur 80% tiek novirzīti sociālās apdrošināšanas iemaksām un 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklim.

Šī brīža aprēķini liecina, ka kopumā šiem pabalstiem varētu tikt novirzīti 35 miljoni eiro.

Kā ziņots, Ministru kabinets otrdien atbalstīja Kultūras ministrijas priekšlikumu izmaksāt dīkstāves pabalstu pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu darbiniekiem.

Pēc valdības sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) skaidroja, ka pašnodarbinātajiem un autoratlīdzību saņēmējiem dīkstāves pabalsts būs 75% apmērā no līdz šim saņemtiem ienākumiem. Savukārt mikrouzņēmumos strādājošie varēs saņemt dīkstāves pabalstu 50% apmērā no līdz šim saņemtajiem ienākumiem.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātajai personai ir jāvēršas ar iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), apliecinot, ka iesniegumā norādītajā laika periodā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības. Dīkstāves pabalsta apmērs tiks noteikts pēc VID rīcībā esošās informācijas - pašnodarbinātās personas VID deklarētajiem datiem.

Pieprasīto dīkstāves pabalstu VID sniegs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot to uz personas bankas kontu.

Kopumā Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai valsts līdz šim lēmusi atvēlēt tuvu trim miljardiem eiro.