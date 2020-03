Covid-19 konstatēta vēl vairākiem medicīnas darbiniekiem

Perevoščikovs skaidroja, ka līdztekus iepriekš atklātajiem gadījumiem, kad ar Covid-19 bija inficēti trīs medicīnas darbinieki Rēzeknes slimnīcā, onkoloģe Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, kā arī divi zobārsti klīnikās Rīgā, Covid-19 konstatēta vēl vairākiem nozares pārstāvjiem.

SPKC ir saņēmis ziņas par vēl divu stomatologu saslimšanu ar Covid-19. Speciālistiem ir aizdomas, ka minētie medicīnas darbinieki varētu inficēties vienā pasākumā, kurā esot piedalījušies viesi no ārzemēm. SPKC izmeklē šo cilvēku saslimšanas gaitu.

Tāpat SPKC ir informācija par vienas medmāsas inficēšanos ar Covid-19 kādā ambulatorās aprūpes iestādē.

Ar vīrusu inficējies arī kādas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes šoferis.

Perevoščikovs uzsvēra, ka pieaugošais medicīnas darbinieku inficēšanās gadījumu skaits apliecina to, ka šī ir viena no pirmajām riska grupām. Līdz ar to ir sevišķi svarīgi mediķus informēt par visiem apstākļiem, kas varētu radīt risku saslimt ar Covid-19.

No 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Jau aprīlī medicīnas darbinieki, kuri strādā ar Covid-19 seku novēršanu saņemt piemaksas līdz pat 50% apjomā, paredz valdības lēmums.