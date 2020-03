Rinkēviča padomnieks deklarējis parādsaistības gandrīz 56 000 eiro apmērā

Pērn deklarētās parādsaistības ir par aptuveni 2000 eiro mazākas, nekā 2018.gadā, kad tās sasniedza 57 981 eiro.

Strādājot Ārlietu ministrijā, pērn algā viņš saņēma 40 207 eiro, kas ir par gandrīz trīs tūkstošiem vairāk nekā 2018.gadā, kad Drēģeris saņēma 37 561 eiro.

Līdztekus darbam ministrijā, amatpersona bija noslēgusi autoratlīdzības līgumu ar VSIA "Latvijas Vēstnesis", kur honorārā saņēma 870 eiro.

2019.gada deklarācijā norādīts, ka viņš saņēmis 129 eiro apdrošināšanas atlīdzību no "Carps International" un 250 eiro kompensāciju no Luksemburgas nacionālās lidsabiedrības "Luxair". Savukārt no Valsts kases Drēģeris saņēmis 1037 eiro.

Drēģera īpašumā ir dzīvoklis Rīgā.