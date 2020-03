Publicitātes foto

Atbildīgi mežā: jāievēro noteikta distance un ugunsdrošības prasības mežā

Sabiedrība Karlīna Timofejeva

Saglabājoties siltam un saulainam laikam, arvien lielāka sabiedrības daļa atsaucas aicinājumam doties mežā, kur gūt atslodzi no ikdienas rūpēm, ļauties fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā un atklāt arvien jaunas meža takas un tūrisma objektus. Tāpēc AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina dabā gājējus ievērot valstī noteiktās prasības ārkārtējās situācijas laikā un iecienītākajās atpūtas vietās ievērot noteikto distanci vienam no otram un, pieaugot sausumam mežā, būt uzmanīgiem ar uguni.