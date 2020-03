"Aicinu pašvaldības izvērtēt iespēju atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas atsevišķām grupām, lai mazinātu apdraudēto grupu inficēšanos un precīzāk organizētu pasažieru plūsmu!" mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta ministrs.

Viņš norāda, ka ir izstrādāti piesardzības pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai sabiedriskajā transportā. Rīkojums ir nosūtīts pašvaldībām un Autotransporta direkcijai. Tas stāsies spēkā piektdien, 27.martā.

Satiksmes ministra padomniece komunikāciju jautājumos Baiba Ābelniece informēja, ka Linkaits ceturtdien izdeva rīkojumu, ar ko pasažieru pārvadātājiem, pārvadājumu organizētājiem un pasažieriem tiek noteikti piesardzības pasākumi ar mērķi samazināt pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā, mazinot fiziska kontakta iespējas, vienlaikus nodrošinot iespēju iedzīvotājiem nokļūt darbā.

Pasažieru pārvadātājiem ir uzdots ierobežot vienā braucienā atļauto pasažieru skaitu, piemēram, autobusu pārvadājumos, kuros tiek pārdots noteikts skaits biļešu, tās pārdot ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Tāpat pārvadātājam ir jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja distancēšanās no pasažieriem un jāveic pastiprināta transportlīdzekļu salonu dezinficēšana.

Savukārt pasažieriem ir noteikts izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos.

"Aicinu pašvaldības atbildīgi izvērtēt iespēju atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas - īpaši tāpēc, lai mazinātu vīrusa apdraudētākās grupas, piemēram, senioru, inficēšanās iespējas," pauda Linkaits, piebilstot, ja sabiedriskais transports tiek izmantots, pasažieriem jāievēro divu metru distance - gan gaidot stāvvietā, gan iekāpjot un izvēloties sēdvietu, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem.

Pārvadātājus par šo rīkojumu informēs un rīkojuma izpildi pārvadājumos pilsētu maršrutos kontrolēs attiecīgo pilsētu pašvaldības, bet reģionālās nozīmes maršrutos - Autotransporta direkcija.

Drošības pasākumi pārvadātājiem paredz regulāri uzraudzīt pasažieru skaitu un maršrutu reisu izpildē norīkot transportlīdzekļus ar atbilstošu ietilpību, pēc iespējas ierobežot mikroautobusu izmantošanu pasažieru pārvadājumos, turklāt pasažieriem mikroautobusos nebūs atļauts izmantot stāvvietas.

Autobusu pārvadājumos, kuros tiek pārdots noteikts skaits biļešu, tās pārdot ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Transportlīdzekļa vadītājam pārdodot biļetes, jāskatās, lai autobusā vienlaikus būtu aizpildītas ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Vadītājam ir tiesības atteikt iekāpšanu, ja pasažieru skaits autobusā var pārsniegt 50% no autobusa sēdvietu skaita.

Tāpat pārvadātājiem, kad tas ir iespējams, jāorganizē pasažieru izvietojumu transportlīdzekļa salonā tā, lai sēdvieta blakus pasažierim netiktu aizņemta, turklāt aizņemtās sēdvietas atrastos pamīšus un pasažieri sēžot vai stāvot ievērotu divu metru distanci.

Turklāt jānodrošina, ka, izpildot darba pienākumus, vadītājs ir distancēts no pasažieriem, bet transportlīdzekļos, kur vadītāja kabīne nav nodalīta no salona, vismaz pirmās rindas sēdvietas pasažieriem nav pieejamas. Noteikts, ka sēdvietām, kuras nedrīkst tikt aizņemtas, jābūt vizuāli iezīmētām vai citādi norobežotām.

Pārvadātājiem jāaicina pasažierus pēc iespējas izmantot attālinātas biļešu iegādes iespējas un jāsamazina iespējas pasažieriem iegādāties braukšanas biļetes pie vadītāja vai konduktora. Ja tas nav iespējams, vadītājam vai konduktoram elektronisko rīku lietošanai, biļešu izsniegšanai un apmaksas saņemšanai jālieto gumijas cimdi vai nekavējoties pēc tam jāveic roku dezinficēšana.

Tāpat pārvadātājiem jānodrošina pasažieru informēšanu par piesardzības pasākumiem audiālā vai vizuālā formātā transportlīdzekļos, interneta mājaslapās, pieturās, autoostās, stacijās. Jānodrošina transportlīdzekļu salona un kabīnes virsmu pilnu ikdienas apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem, bet vadītājs ar gumijas cimdiem, kā arī roku dezinfekcijas līdzekli vai iespēju dezinficēt rokas pirms un pēc reisa izpildes. Turklāt pārvadītājiem par šiem pasākumiem ir jāinformē vadītāji, konduktori un citas iesaistītās puses.

Savukārt pārvadājumu organizētājiem maršrutu reisu plānošanā jāņem vērā šī rīkojuma nosacījumus un nepieciešamības gadījumā jānorīko papildu reisi, kā arī jāizvērtē iespēju pilnībā vai daļēji atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas, lai nodrošinātu rīkojuma izpildi.

Pasažieriem uzdots pirms brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darba vietā vai atgriežoties no tās, veikala, aptiekas un citiem apmeklējumiem).

Pasažieriem, ja iespējams, jāizvēlas braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru. Savukārt tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, jāizvērtē iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas izmantojot to ārpus maksimumstundām.

Tāpat pasažierus aicina neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēlēties citus pārvietošanās veidus, bet biļeti braukšanai sabiedriskajā transportā iegādāties pirms brauciena, pēc iespējas izmantojot attālinātas biļešu iegādes iespējas.

Pasažieri aicināti transportlīdzekļa salonā ieņemt tikai pārvadātāja atļautās sēdvietas. Iekāpjot, izkāpjot un izvēloties stāvvietu, ievērot divu metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem). Nepieciešamības gadījumā pasažieriem jāinformē citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem un jāinformē vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

Papildus rīkojumā minētajiem pasākumiem pārvadātāji var veikt citus samērīgus piesardzības pasākumus, ja tie neietekmē sabiedriskajā transportā apkalpoto pasažieru skaitu.

Jau vēstīts, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu.