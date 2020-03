Šovakar no Rīgas uz Kijevu izbrauks vairāk nekā 350 pasažieri

Jau vēstīts, ka šorīt plkst.8.08 Rīgā no Kijevas ieradās vilciens ar Latvijas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kuri atgriezīsies mājās no Ukrainas. Rīgā ieradās 18 Latvijas iedzīvotāji, bet daļa no pasažieriem, kas mēroja ceļu no Kijevas, izkāpa Viļņā.

Speciālais vilciena reiss tika organizēts saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 straujo izplatību pasaulē, piedāvājot iespēju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem atgriezties mājās laikā, kad lielākajā daļā pasaules valstu, tostarp arī Latvijā, ir noteikti ieceļošanas un izceļošanas ierobežojumi.

Uzņēmumā norādīja, ka ierodoties Rīgas Pasažieru stacijā, pasažieriem bija iespēja veikt pārbaudes saistībā ar iespējamu inficēšanos ar Covid-19. Visi pasažieri parakstījās arī par obligātu 14 dienu pašizolēšanos.

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu. Tostarp ir atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām, taču nereti tas ir problemātiski, jo pārvietošanās ierobežojumus ir noteikušas citas Eiropas valstis.