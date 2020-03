Lidostā nosēdusies Čehijas militārā lidmašīna ar 24 Latvijas pilsoņiem

Viņš izsaka pateicību visām iesaistītajām pusēm, kas palīdzēja noorganizēt šo repatriācijas lidojumu, - Aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai un Čehijas premjera birojam.

Jau ziņots, ka ar "airBaltic" tuvākajās dienās uz Rīgu plānoti lidojumi no Apvienotās Karalistes, Turcijas, Gruzijas, Nīderlandes un Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).

Jau esošajiem reisiem, klāt nākuši jauni repatriācijas reisi.

Šodien Rīgā plkst.19.40 ieradīsies lidmašīna no Tenerifes, Spānijā.

Tāpat jauni lidojumi izziņoti no Frankfurtes. Rīt, 23.martā, paredzēts "airBaltic" papildreiss plkst.16.15, kas Rīgā ieradīsies plkst.19.30, bet otrdien, 24.martā, reiss no Frankfurtes paredzēts plkst.16.15, kas ielidos Rīgā plkst.19.30. Papildreiss otrdien ieplānots arī lidojumam no Rīgas uz Frankfurti plkst.13.50, kas Frankfurtē ieradīsies plkst.15.15.

Arī 27.martā ieplānoti divi jauni lidojumi - viens uz Frankfurti un viens no Frankfurtes. Reiss uz Frankfurti no Rīgas aties plkst.13.50 un nolaidīsies Frankfurtē plkst.15.15, bet reiss no Frankfurtes izlidos plkst.16.15 un Rīgā ielidos plkst.19.30.

Savukārt no Londonas ieplānoti vēl divi papildreisi, kā arī divi papildreisi ieplānoti lidojumiem uz Londonu. 26.martā ieplānoti divi lidojumi - viens no Rīgas plkst.9, kas Londonā nolaidīsies plkst.9.55, bet otrs plkst.11.55, kas Rīgā ieradīsies plkst.16.40.

Tāpat lidojumi uz un no Londonas notiks arī 27.martā.

Jau ziņots, ka svētdien, plkst.17.40 paredzēts lidojums no AAE galvaspilsētas Abu Dabī uz Rīgu un reiss Latvijas galvaspilsētā nolaidīsies plkst.22.15.

Tāpat svētdien paredzēti reisi Rīga-Londona un Londona-Rīga. Lidojums Rīgas lidostā tika uzsākts plkst.9 un Londonā nolaidīsies plkst.9.55, savukārt no Londonas lidmašīna pacelsies plkst.11.55 un Rīgā nolaidīsies plkst.16.40.

Pirmdien, 23.martā, plkst.10.05 paredzēts reiss Rīga-Stambula, kas Turcijas galvaspilsētā ieradīsies plkst.17.30. Bet reiss Stambula-Rīga izlidos plkst.15.50 un nolaidīsies plkst.17.30.

Tāpat pirmdien paredzēts reiss Gruzija-Rīga, kas pacelsies plkst.15.35 un nolaidīsies plkst.17.

Otrdien, 24.martā, paredzēti reisi Rīga-Londona un Londona-Rīga. Lidojums Rīgas lidostā tiks uzsākts plkst.9 un Londonā nolaidīsies plkst.9.55, savukārt no Londonas lidmašīna pacelsies plkst.11.55 un nolaidīsies Rīgā - plkst.16.40.

Tāpat 24.martā būs lidojums Rīga-Amsterdama, kas pacelsies plkst.11 un nolaidīsies plkst.12.25, bet lidojums Amsterdama-Rīga izlidos plkst.14.25 un nolaidīsies plkst.17.40.

Trešdien, 25.martā, paredzēti reisi Rīga-Londona un Londona-Rīga. Lidojums Rīgas lidostā tiks uzsākts plkst.9 un Londonā nolaidīsies plkst.9.55, savukārt no Londonas lidmašīna pacelsies plkst.11.55 un nolaidīsies Rīgā - plkst.16.40.

Tāpat 25.martā būs lidojums Rīga-Amsterdama, kas pacelsies plkst.11 un nolaidīsies plkst.12.25, bet lidojums Amsterdama-Rīga izlidos plkst.14.25 un nolaidīsies plkst.17.40.