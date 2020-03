Ministrs atzīmējis, ka pēdējās dienās no dažādām vietām Latvijā ir izskanējušas ziņas, ka personas, kurām vajadzētu ievērot valdības rīkojumā par ārkārtējo situāciju valstī noteiktos piesardzības un veselības drošības pasākumus, tostarp pašizolāciju, bezatbildīgi ignorē šos nosacījumus, tādā veidā apdraudot sabiedrības veselību un pieļaujot līdzcilvēku inficēšanos.

Turklāt reizēm satrauktie iedzīvotāji esot saskārušies ar policijas darbinieku atbildēm, ka attiecīgās personas nevar saukt pie atbildības.

Attiecīgi rīkojumā par ārkārtējo situāciju valdība ir noteikusi vairākus piesardzības un drošības pasākumus. Īpaša uzmanība privātpersonām ir jāpievērš jaunajiem aizliegumiem un pienākumiem, tostarp pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumiem. Jo īpaši tas attiecas uz tām personām, kas ieceļojušas no koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām.

Ministrs uzsvēris, ka nav tā, ka policija nevar šīs personas sodīt. Ja persona pēc atgriešanās no Covid-19 skartās valsts ir pieķerta ārkārtējās situācijas laikā noteikto piesardzības pasākumu neievērošanā, tai var draudēt gan administratīvā atbildība, gan seku iestāšanās gadījumā - kriminālatbildība. Tāpēc ministrs aicina iedzīvotājus ziņot policijai un tās vadībai, ja gadījumā no policijas tiek saņemtas vispārīgas atbildes par to, ka personas sodīt nav iespējams.

Bordāns izcēlis, ka sabiedrībai kopā un katram personīgi ar savu attieksmi un sapratni ir jābūt atbildīgiem par noteikto prasību izpildi.

Tādēļ tas būtu visas sabiedrības interesēs, ka policija spētu adekvāti reaģēt uz iedzīvotāju ziņām par konkrētajām personām. Līdzpilsoņiem apzinīgi jāinformē Valsts policiju par pašizolācijas noteikumu pārkāpšanu, zinot, ka attiecīgajām personām būtu jāievēro mājas karantīna pēc atgriešanas no ārvalstīm, aicina ministrs.

"Taču diemžēl, cik man zināms, policijai nav datu par personām, kas, piemēram, atgriezušās Latvijā pēdējo divu nedēļu laikā. Neesmu arī dzirdējis par mēģinājumiem tādus iegūt," atzina Bordāns. Norādot, ka plāno jautājumu aktualizēt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 11 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, savukārt kopumā valstī līdz šim reģistrēts 71 ar koronavīrusa izraisīto slimību sasirdzis cilvēks.

No piektdienas līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.