"Kā naktīs gulēsi, ja tavas rīcības dēļ kāds nomirs," ar faktiem, kādēļ nepieciešams palikt mājās, komentē tautietis

Ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris vakar “TV3 ziņām” norādīja, ka Konsulārajā reģistrā nekad iepriekš neesot bijis tik liels skaits cilvēku. Pat pēc lieliem teroraktiem, satricinājumiem šāds cipars neesot pieredzēts, tas esot rekords. Jāpiebilst, ka šodien skaits ir palielinājies.

Pēdējās dienās no ārvalstīm Latvijā atgriezušies daudz cilvēku, tāpat tas gaidāms vēl tuvākajā laikā. Šodien un rīt specreiss izlidos no Maskavas, bet 23. martā – no Traveminde kursēs prāmis.

Lai arī valdība skaidri paudusi norādījumus, ka ceļotājiem, atgriežoties Latvijā, obligāti ir jāievēro 14 dienu karantīna, tomēr joprojām sociālajos tīklos lasāmi dažādi viedokļi un ne visi cilvēki noteikumus uztver nopietni. Jāpiebilst, ka, tos neievērojot, var piemērot administratīvo vai kriminālo atbildību.

Jau iepriekš infektologs Uga Dumpis norādīja, ka tieši šis laiks, kad Latvijā atgriežas tūkstošiem cilvēku, ir visbīstamākais. “Priecīgi, gribēs doties pie ģimenēm, bet jāsaprot, ka šis ir valstiski svarīgs brīdis - viņiem pašizolēties. Visiem, kas atbrauc, šiem tūkstošiem cilvēku - viņi nedrīkst doties ciemos pie ģimenes locekļiem, viņi nedrīkst doties uz darbu, viņiem 14 dienas ir burtiski jāsēž mājās," noradīja Dumpis, brīdinot, ka vislipigākie ir cilvēki ar simptomiem, bet arī dažas stundas pirms to parādīšanās jau iespējams nodot vīrusu citiem.

18 Foto Liepājā ierodas prāmis ar evakuētajiem Latvijas pilsoņiem no Vācijas +14 Skatīties vairāk

Par šo tematu arī nedēļas sākumā sācis runāt “Facebook” lietotājs Kristiāns Līcis. Viņš atklāti pateicis, ka nav epidemiologs vai infektologs, bet gan uzņēmējs un mārketinga cilvēks. Viņa uzdevums esot izskaidrot sarežģītus konceptus tā, lai cilvēki tos saprot.

Viņš pievērš uzmanību karantīnas un mājās palikšanas nepieciešamībai, izskaidrojot, kāpēc tas šobrīd tik tiešām ir nepieciešams. Mērķis esot maksimāli samazināt reizē slimo cilvēku skaitu un vīrusa izplatīšanos, lai tiem, kam tiešām nepieciešama palīdzība slimnīcās, tā būtu pieejama. Ja slimnīcas būs pārslogotas, tad miršot daudz cilvēku, kurus citādi varētu glābt.

Līcis izskaidro, kādēļ nepieciešams šāds rīcības ātrums, uzskatāmi demonstrējot faktus ar infekcijas izplatību Itālijā (video augstāk). Principā vienīgais veids, kā izbēgt no Itālijas scenārija, esot spēja samazināt vīrusa izplatīšanās ātrumu līdz līmenim, kurā veselības sistēma tiek ar tā radītajām sekām galā. Pastāvot liela iespējamība, ka gadījumā, ja neatklās vakcīnu, tad ap 70 % no visiem cilvēkiem uz Zemes nāksies izslimot vīrusu īsākā vai garākā laika periodā. Tajā brīdī, kad pienākšot tava kārta, tu gribēsi, lai būtu pieejams aprīkojums un personāls, kas palīdz slimības saasināšanās gadījumā. Arī jauni un spējīgi cilvēki mirstot katru dienu no šīs slimības.

Viņš uzsver, ka šis esot brīdis, kad mums esot jābeidz domāt tikai par sevi. Uz sekundi vajagot iedomājies, kā naktīs gulēsi visu savu atlikušo dzīvi, ja tavas rīcības dēļ nomirs kāds radinieks vai kāda kolēģa vai drauga radinieks. Vai otra cilvēka dzīvība esot tā vērta?

Esot jāpieņem, ka tev jau ir vīruss un jādara viss iespējamais, lai neaplipinātu citus, nevis jādomā, kā pašam paglābties. Šī stratēģija nekļūdīgi došot labāku rezultātu mums visiem.