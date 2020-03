"Tallink" dota atļauja veikt ārkārtējus pasažieru reisus starp Rīgu un Zasnicu Vācijā

Latvijas valstspiederīgajiem iespējams nopirkt biļetes, lai nokļūtu Latvijā no Vācijas. Prāmis no Zasnicas aties trešdien, 18.martā, plkst.23.55. "Tallink" arī saņēmis ministra apstiprinājumu izbraukt no Rīgas ostas šodien, 17.martā. Šo iespēju var izmantot Vācijas pilsoņi, lai atgrieztos Vācijā, un kravu pārvadājumu kompānijas, jo šobrīd šķērsot Polijas robežu pa sauszemi ir sarežģīti. Kā liecina Francijas vēstniecības Rīgā ieraksts "Twitter", arī Latvijā esošie Francijas iedzīvotāji tiek informēti par iespēju nokļūt ar šo prāmi Vācijā.

"Tallink" nodrošinās reisu, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kā arī atbildīgo institūciju norādījumus veselības jomā.

Kā ziņots, "Tallink" pārstāvji norādīja, ka prāmju operators sadarbībā ar Igaunijas Ārlietu ministriju otrdienas vakarā nosūtīs "Tallink" kuģi "Romantika" uz Vāciju, lai palīdzētu un nogādātu mājās Igaunijas un Latvijas pilsoņus, kas ir iestrēguši Eiropā slēgto robežu dēļ. Kuģis "Romantika" dosies uz Zasnicas ostu Vācijā.

Prāmis no Rīgas ostas otrdien izbrauks agrākais plkst.20. Visi Vācijas pilsoņi, kuri vēlēsies izmantot šo kuģi, lai atgrieztos Vācijā, varēs iegādāties biļetes uz reisu Rīgas pasažieru ostā no plkst.19.

Savukārt no Zasnicas prāmis izbrauks trešdien, 18.martā, plkst.23.55 pēc vietējā laika un ieradīsies Rīgāī ceturtdien, 19.martā, plkst.17 pēc vietējā laika. Biļetes uz reisu Zasnica-Ventspils Igaunijas pilsoņi var iegādāties "Tallink" mājaslapā "tallink.ee" un Latvijas pilsoņi - mājaslapā "tallink.lv". Biļešu pārdošana uz reisu Zasnica-Ventspils sāksies 18.marta rītā. Biļetes obligāti jāiegādājas mājaslapā pirms reisa. Visi pasažieri tiks izvietoti kajītēs un varēs iegādāties pārtiku uz kuģa.

Savukārt starptautiskās kravu pārvadāšanas kompānijas var rezervēt kravu pārvadājumus ar reisu Rīgas-Zasnica 17.martā. Tām kompānijām, kuras vēlas rezervēt kravu pārvadājumus ar reisu Rīgas-Zasnica, jāsazinās ar "Tallink Cargo" biroju Latvijā.

Piekļuvi ostai, kā arī garantiju, ka kuģis netiks pakļauts karantīnai, nodrošina Igaunijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas varas iestādēm.

Ierasti "Romantika" kursēja maršrutā Rīga-Stokholma, taču, Latvijai slēdzot robežas starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, reisus uz Zviedrijas galvaspilsētu prāmis ir pārtraucis.