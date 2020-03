Latvijas un Igaunijas tūristus no Vācijas Latvijā nogādās "Tallink" prāmis "Romantika"

Satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) padomniece komunikācijas jautājumos Baiba Ābelniece norādīja, ka ministrijā vēl nav saņemta prasība atļaut "Tallink" prāmim ienākt kādā no Latvijas ostām.

Savukārt "Tallink" pārstāvji norādīja, ka prāmju operators sadarbībā ar Igaunijas Ārlietu ministriju otrdienas vakarā nosūtīs "Tallink" kuģi "Romantika" uz Vāciju, lai palīdzētu un nogādātu mājās Igaunijas un Latvijas pilsoņus, kas ir iestrēguši Eiropā slēgto robežu dēļ. Kuģis "Romantika" dosies uz Zasnicas ostu Vācijā.

Vēl nav saņemta prasība atļaut "Tallink" prāmim ienākt kādā no Latvijas ostām. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Prāmis no Rīgas ostas otrdien izbrauks agrākais plkst.20. Visi Vācijas pilsoņi, kuri vēlēsies izmantot šo kuģi, lai atgrieztos Vācijā, varēs iegādāties biļetes uz reisu Rīgas pasažieru ostā no plkst.19. Ceļojums no Rīgas uz Zasnicu ilgs apmēram 24 stundas.

Savukārt no Zasnicas prāmis izbrauks trešdien, 18.martā, plkst.23.55 pēc vietējā laika un ieradīsies Ventspilī ceturtdien, 19.martā, plkst.17 pēc vietējā laika. Ceļš no Zasnicas uz Ventspili aizņems apmēram 16 stundas. Biļetes uz reisu Zasnica-Ventspils Igaunijas pilsoņi var iegādāties "Tallink" mājaslapā "tallink.ee" un Latvijas pilsoņi - mājaslapā "tallink.lv". Biļešu pārdošana uz reisu Zasnica-Ventspils sāksies 18.marta rītā. Biļetes obligāti jāiegādājas mājaslapā pirms reisa. Visi pasažieri tiks izvietoti kajītēs un varēs iegādāties pārtiku uz kuģa.

Savukārt starptautiskās kravu pārvadāšanas kompānijas var rezervēt kravu pārvadājumus ar reisu Rīgas-Zasnica 17.martā. Tām kompānijām, kuras vēlas rezervēt kravu pārvadājumus ar reisu Rīgas-Zasnica, jāsazinās ar "Tallink Cargo" biroju Latvijā.

Piekļuvi ostai, kā arī garantiju, ka kuģis netiks pakļauts karantīnai, nodrošina Igaunijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas varas iestādēm.

Evakuācijas laikā turpināsies sarunas, lai panāktu vienošanos, ka "Romantika" varēs apkalpot Zasnicas-Ventspils līniju arī pēc šī reisa, nodrošinot transporta koridoru starp Vāciju, Latviju un Igauniju.

"Romantika", kas pašlaik atrodas Rīgas ostā, jau otrdien dosies uz Zasnicu Vācijā, kur uzņems Latvijas un Igaunijas tūristus, kas nevar atgriezties mājās ar autotransportu, jo Polija nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatīšanos slēgusi robežu, preses konferencē Tallinā paziņoja Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu.

Savukārt "Tallink" valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene informēja, ka "Romantika" no Rīgas ostas izies ne vēlāk kā pulksten 20, un ceļš līdz Zasnicai ilgs apmēram diennakti. Zasnicā prāmis uzņems Latvijas un Igaunijas tūristus un viņu transportlīdzekļus un dosies uz Rīgu, ceļā pavadot apmēram 16 stundas.

"Tallink" vadītājs norādīja, ka visiem pasažieriem tiks nodrošinātas vietas kajītēs un ēdināšana.

Biļetes uz šo reisu tiks pārdotas par simbolisku cenu, jo izdevumus kompānijai "Tallink" kompensēs Latvijas un Igaunijas valdības, sacīja Negene.

Viņš piebilda, ka tiek apsvērta iespēja, ka "Romantika" koronavīrusa krīzes laikā varētu turpināt kursēt maršrutā Ventspils-Zasnica, nodrošinot kravu plūsmu.

Ierasti "Romantika" kursēja maršrutā Rīga-Stokholma, taču, Latvijai slēdzot robežas starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, reisus uz Zviedrijas galvaspilsētu prāmis ir pārtraucis.