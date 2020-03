Šodien ministrijas pārstāvji tikās ar tirgotājiem un puses vienojušās, ka patlaban būtiskākais nosacījums veselības drošības pasākumiem tirdzniecības vietās ir paredzēt, ka starp pircējiem ir jāievēro divu metru distance.

Neievērojot šīs prasības gan tirgotājiem, gan pircējiem varēs paredzēt administratīvo atbildību.

Tiesa, lai šī prasība stātos spēkā, par to lēmums jāpieņem Ministru kabinetam. Valdība par to to varētu lemt rītdienas, 17.marta, valdības sēdē.

EM un tirgotāji šodien sprieduši arī jautājumu par darba laika izmaiņām tirdzniecības vietās, tomēr patlaban netika pieņemts lēmums ierobežot tirdzniecības vietu darba laiku. Tirgotāji paši apņēmušies pēc vajadzības vai nu saīsināt, vai pagarināt darba laiku.