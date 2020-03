Nemiro: "KPV LV" ir pieci kandidāti uz ekonomikas ministra amatu

"Pagaidām mums ir apmēram pieci kandidāti, kuri būtu gatavi pārņemt darbu," teica Nemiro, visu kandidātu vārdus neatklājot, jo nav vēl saņemta viņu piekrišana ieņemt attiecīgo amatu.

Tāpat Nemiro pauda, ka galvenais nav, kurš ir ekonomikas ministra amatā, bet gan svarīgākais ir nodrošināt nepārtrauktību būtiskākajos jautājumos.

Tajā pašā laikā Nemiro atzina, ka starp minētajiem pieciem kandidātiem ir Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs (KPV LV).

Tāpat Nemiro pauda, ka, uzņemoties ministra amatu, nāksies atteikties no privātās dzīves. "No darba pieredzes varu teikt, ka ekonomikas ministram lielā mērā ir jāatvadās no savas privātās dzīves. Katram no kandidātiem ir jāizvērtē iespēja uzņemties šo amatu - ja, piemēram, ir vairāki mazi bērni, tas ir jāņem vērā," viņš sacīja.

Jau vēstīts, ka "KPV LV" pārstāvji pirmdien pārrunās izveidojušos situāciju saistībā ar Krišjāņa Kariņa (JV) aicinājumu partijai virzīt jaunu ekonomikas ministra amata kandidātu.

Satversmes aizsardzības birojs (SAB) ir lēmis anulēt Nemiro pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, līdz ar to Kariņš ir aicinājis "KPV LV" izvirzīt jaunu ministra amata kandidātu.

Nemiro par ekonomikas ministru kļuva pērnā gada 23.janvārī, kad Saeima apstiprināja Kariņa izveidoto valdību.