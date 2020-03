Publicējam Sanitas Laperes ierakstu no Facebook konta nerediģētā veidā.

"Par pašreizējo situāciju Latvijā saistībā ar Covid-19...

Šodien mans dēls ielidoja no Vācijas ar simptomiem. Vācijā jau nedēļu slimoja, ārsta apskate veikta, bet analīzes nav ņemtas. Jau vakardien, kad uzzināju, ka sūta mājās, sazinājos ar Slimības profilakses un kontroles centru, kurš ieteica rīt sazināties ar 113, kad iebrauc. Šodien to arī darīju, bet saņēmu atteikumu, jo vairs nebraucot uz izsaukumiem un nevedot uz slimnīcu. Norādīja citu tālruni 28343552, kur zvanīt. Izrādās, ka tas ir konsultāciju tālrunis un atbildētāja bija izbrīnīta par neatliekamās palīdzības rīcību, jo viņi tikai konsultē. Iedeva nākamo tālruni, kurš izrādījās ir Slimību profilakses un kontroles tālruņa numurs, bet sazvanīt nevarēja. Zvanīju otreiz uz 113, pierakstīja rindā uz analīzēm, lai izolē...kur???..nevar būt saskare ar ģimenes locekļiem...kā??...tas esot man jādomā..ja būs saskare, arī citiem karantīna...protams būs, jo atbraucu pakaļ, karantīna būs mājā, vienā ģimenē... Kad prasīju, kurā brīdī, lai uzņemas atbildību par iespējamu citu inficēšanu, ja liek braukt mājās, atbildē bija pretjautājums....ko es gribot no viņiem!!!!???

Man nav, ko teikt vairāk..."

Atgādinām, ka šobrīd Latvijā izmeklēti 910 pacienti, no tiem 30 apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Turpmāk personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, – ir jāzvana uz 113.Tālākus norīkojumus sniegs telefoniski.

Tāpat no 15.marta plkst.18.00 sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) lidostā tiek nodrošināta iespēja veikt veselības pārbaudes ielidojošiem pasažieriem ar saslimšanas simptomiem. Mediķu punkti atrodas terminālī E un C atlidošanā pirms bagāžas saņemšanas.

Vairāk informāciju var iegūt Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā .