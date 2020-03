Lidosta "Rīga" apziņos lidsabiedrības par aviosatiksmes apturēšanu Latvijā; "airBaltic" pārtrauks lidojumus

Viņa arī norādīja, ka pasažieriem ar jautājumiem ir jāvēršas pie konkrētās aviosabiedrības.

Uz jautājumu, kas šajā periodā notiks ar lidostas darbiniekiem, Karnīte norādīja, ka līdz 17.marta plkst.00.00 darbinieki strādās noteiktajā kārtībā. Savukārt pēc tam darbinieki, kuriem, atceļot aviosatiksmi, vairs nebūs darba iespēju, būs dīkstāves režīmā ar saglabātu darba samaksu.

Ņemot vērā valdības lēmumu apturēt starptautisko pasažieru pārvadājumus no 17. marta, visi Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" savienojumi uz laiku no 17. marta līdz šī gada 14. aprīlim tiks apturēti, ieskaitot lidojumus no Igaunijas un Lietuvas, informēja lidsabiedrības Korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.

"Mūsu pasažieru, darbinieku un sabiedrības drošība un veselība stāv pāri visam," uzsver "airBaltic"izpilddirektors Martins Gauss.

Viņš arī sacīja, ka "airBaltic" intensīvi strādā, lai asistētu visiem pasažieriem, kurus ietekmējušas šīs izmaiņas. Ņemot vērā nepieciešamo pārreģistrāciju apjomu, lidsabiedrība lūdza klientus būt saprotošiem, un uzsver, ka tiek darīts viss, kas ir tās spēkos, lai tiktu galā ar šo ārkārtas situāciju.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) jautājumu, vai vēl arvien ir pārliecība, ka "airBaltic" nebūs vajadzīgs finansiāls atbalsts no valsts, teica, ka "airBaltic" ir finansiāli spēcīga kompānija, kura savlaicīgi arī izlaida obligāciju laidienu biržā. Tas lidsabiedrībai "ļauj turēties pretī" šī brīža situācijai. "Tomēr šī ir ārkārtas situācija," norādīja Linkaits, piebilstot, ka "būs jāskatās, kā tā attīstīsies".

Ar visiem pasažieriem, kurus skārušas šīs izmaiņas, "airBaltic" sazināsies, nosūtot e-pastu. "airBaltic"klientu apkalpošana turpina saņemt lielāku zvanu un ziņojumu apjomu, tādēļ lidsabiedrība iesakā sazināties ar "airBaltic" tikai tad, ja lidojums plānots tuvākajās dienās. "Tas ļaus tiem cilvēkiem, kuriem bija plānots lidojums drīzumā un kuriem visvairāk nepieciešama mūsu uzmanība, sasniegt "airBaltic" vispirms," norādīja Briede.

Aktuālā ceļojumu informācija ir atrodama uzņēmuma mājaslapā.

"airBaltic" šobrīd strādā komerciālas krīzes apstākļos. Kopš 28. februāra uzņēmumā izveidota darba grupa, kas regulāri izvērtē aktuālāko informāciju un pieņem attiecīgos lēmumus šajā ārkārtas situācijā, skaidroja Briede.

Viņa arī sacīja, ka pēc jau paziņotā darbinieku skaita samazinājuma "airBaltic" tuvākajās dienās turpinās diskusijas ar darbiniekiem un arodbiedrībām par detaļām, kā jaunā situācija ietekmēs darbinieku nodarbinātību un nākotni.

Jau ziņots, ka jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības mazināšanai Krīzes vadības padomes un valdības kopsēdē nolemts, ka no šā gada 17.marta uz ārkārtas situācijas laiku līdz 14.aprīlim tiek apturēti visi starptautiskie avio, dzelzceļa, jūras un autobusu pasažieru pārvadājumi.

Arī citas Eiropas valstis ir slēgušas savas robežas ārvalstniekiem vai grasās to darīt, kā izņēmumu nosakot kravu pārvadājumus.

Piektdien, 13.martā, visā Latvijā spēkā stājas ierobežojumi, kas saistīti ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Ārkārtējā situācija valstī izsludināta saistībā ar Covid-19 izplatību un būs spēkā līdz 14.aprīlim ar mērķi ierobežot infekcijas izplatību. Kopumā valstī reģistrēti 26 ar šo vīrusu saslimuši iedzīvotāji.