"Latvijas pasts" brīdina, ka pasta sūtījumu apmaiņa ar Eiropas valstīm var kavēties

Viņa skaidroja, ka lielākā daļa pasta sūtījumu visā pasaulē tiek pārvadāti ar pasažieru lidmašīnām, tāpēc pasažieru pārvadājumu ierobežojumu gadījumos, kad samazinās reisu skaits, šie ierobežojumi skar arī sūtījumu plūsmu.

Arī pasta sūtījumiem uz Itāliju, kur noteikta karantīna visā valstī, pašreiz ierobežojumi nav noteikti, bet jārēķinās ar ilgāku piegādes laiku. Ņemot vērā ārkārtas situāciju un drošības pasākumus pašā Itālijā, ir jāsaprot, ka sūtījumu piegāde šajā valstī ir būtiski ierobežota, norādīja Vārpa, skaidrojot, ka pasta sūtījumus no Itālijas "Latvijas pasts" saņem, bet situācija strauji mainās un var tikt noteikti aizvien jauni ierobežojumi.

"Latvijas pastā" skaidroja, ka, lai veicinātu Covid-19 ierobežošanu atbilstoši Itālijas valdības izsludinātajiem piesardzības pasākumiem, Itālijas pasta operators "Poste Italiane" no 10.marta līdz 3.aprīlim vai citam vēlākam datumam ievēro īpašus ierobežojumus, lai aizsargātu darbinieku un klientu veselību.

Itālijas pastā ieviesta ierobežota cilvēku saskarsme, īpaši aizsargājot personāla drošību, tāpēc būtiski samazināts loģistikas ķēdē iesaistītā darbaspēka resurss gan sūtījumu šķirošanas vietās, gan arī pasta nodaļās, ietekmējot visu pasta darbību un veiktspēju. Minētie ierobežojumi ietekmē visa veida - eksprespasta, vēstuļu korespondences un pasta paku - ienākošo un izejošo pasta sūtījumu apkalpošanas kvalitāti.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju, Itālijas pasta operators nevar garantēt atbilstošu pasta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, paredzot sūtījumu piegādes kavēšanos visā valsts teritorijā līdz brīdim, kad situācija normalizēsies.

"Latvijas pasta" pārstāve arī norādīja, ka Latvijas adresātiem paredzēto pasta sūtījumu plūsma no Ķīnas ir samazinājusies, bet sūtījumi no šīs valsts turpina pienākt. Arī sūtījumi no Latvijas uz Ķīnu tiek izsūtīti, taču tas prasa ilgāku laiku. Arī tranzīta kravu plūsma no Ķīnas martā ir atjaunojusies.

Patlaban "Latvijas pasts" nav pārtraucis sūtījumu pieņemšanu nevienā no virzieniem, bet jārēķinās, ka situācija mainās ļoti strauji un nepieciešamības gadījumā varētu tikt noteikti papildu ierobežojumi. Ņemot vērā jaunāko informāciju par ASV aizliegumu ieceļošanai no Eiropas, pašlaik aviopārvadātājiem vēl nav skaidras turpmākās aviosatiksmes iespējas ar šo valsti.

Jau ziņots, ka "Latvijas pasts" apgrozījums pērn, pēc operatīvajiem datiem, bija 96,15 miljoni eiro, kas ir par 7,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa samazinājās 4,9 reizes un bija 408 232 eiro.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums.