No 20.maija Rīgā būs jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība, un turpmāk pilsēta būs sadalīta četrās zonās, kurās pakalpojumus nodrošinās uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "Eco Baltia vide" un pilnsabiedrība "Lautus vide".

Jaunie līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdz 19.maijam būs jānoslēdz visu nekustamo īpašumu īpašniekiem, pilnvarotajām personām, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu namos slēgs māju apsaimniekotāji.

Uzņēmums "Clean R" nodrošinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 1.zonā un 2.zonā - Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā.

Uzņēmums "Eco Baltia vide" šos pakalpojumus sniegs 4.zonā - Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā, savukārt personu apvienība "Lautus" un "Pilsētvides serviss" apsaimniekos 3.zonu - Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritoriju.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, maksa par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu 1.zonā būs 16,14 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) par kubikmetru, 2.zonā - 16,43 eiro ar PVN, 3.zonā 12,12 eiro ar PVN, bet 4.zonā - 16,53 eiro ar PVN par kubikmetru.

Lai noskaidrotu savu atkritumu apsaimniekošanas zonu un pakalpojuma sniedzēju, pašvaldība aicina apmeklēt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapu vai sazināties ar zvanu centru pa tālruni 67 47 47 00. Departamenta mājaslapā ir atrodama informācija gan par zonu sadalījumu, gan jauno apsaimniekotāju kontaktinformācija.

Zvanīt var darba laikā, pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst.8.30 līdz 16. Tāpat jautājumus var uzdot, rakstot tos uz e-pasta adresi "atkritumi@riga.lv".

Līgumu slēgšanu ar savas zonas atkritumu apsaimniekotāju iespējama gan elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus, gan klātienē uzņēmumu klientu apkalpošanas centros.

Slēdzot līgumus, iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties sev piemērotāko atkritumu konteineru un nepieciešamo izvešanas biežumu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu.

Individuālajām dzīvojamām mājām atkritumi būs jāizved ne retāk kā reizi četrās nedēļās, ja dzīvojamā mājā dzīvesvietu deklarējušas ne vairāk kā divas personas un izvesto atkritumu daudzums mēnesī ir 120 litri neatkarīgi no atkritumu savākšanas veida, vai arī reizi divās nedēļās, ja dzīvojamā mājā dzīvesvietu deklarējušas vairāk nekā divas personas.

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām atkritumi jāizved ne retāk kā reizi nedēļā, bet nedzīvojamām ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība - biroji, skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas - vismaz reizi četrās nedēļās. Saimnieciskās darbības veicējam, kura darbība ir saistīta ar pārtikas preču tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai kas nodarbojas ar pārtikas produkcijas ražošanu vai apstrādi, atkritumi jāizved vismaz reizi četrās nedēļās.

Pašvaldībā skaidro, ka esošie konteineri tiks saglabāti un laika gaitā nomainīti, ja tas būs nepieciešams. Papildus sadzīves nešķiroto atkritumu konteineriem, atkarībā no atkritumu apjoma vai sezonas, atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot atkritumu savākšanas maisus. To tilpumi būs vismaz 60 litri, maisi būs speciāli marķēti, ūdens necaurlaidīgi, ar celtspēju vismaz 10 kilogrami.

Maisu cena būs atbilstoša noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas maksai. Iegādājoties šos maisus, atkritumu apsaimniekotājs maisus savāks vienlaikus ar konteinera iztukšošanu, ja tie būs novietoti blakus konteineram, un par maisa savākšanu netiks piemērota papildus maksa. Sezonālajiem klientiem, kuri izmantos tikai maisus bez konteineriem, to izvešana būs iepriekš jāpiesaka.

No pakalpojuma sākšanas brīža visi atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās arī bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu par atsevišķu maksu, kas ir zemāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai.

1.zonā šis tarifs bus 9,36 eiro ar PVN par kubikmetru, 2.zonā - 9,68 eiro ar PVN, 3.zonā - 7,26 eiro ar PVN, bet 4.zonā - 12,57 eiro ar PVN par kubikmetru.

Starp Rīgas pašvaldību un atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi paredz, ka divu gadu laikā Rīgā tiks izveidoti aptuveni 1050 dalīti vākto jeb šķiroto atkritumu savākšanas punkti, kā arī Rīgas pašvaldība tuvāko gadu laikā izveidos vismaz astoņus šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus.

Noteikumi paredz, ka uz 700 iedzīvotājiem jābūt vismaz vienam dalīti vākto atkritumu šķirošanas punktam. No 2025.gada plānots nodrošināt arī tekstilizstrādājumu vākšanu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldības izvēlētajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējiem, norāda pašvaldībā.