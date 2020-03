Tas ļautu skaidri noteikt pienākumus un atbildību ikvienam sabiedrības loceklim par epidemioloģiskās drošības pasākumu pārkāpumiem.

"Sabiedrības kopējās veselības vārdā ir jābūt skaidriem nosacījumiem un pienākumiem personām, kuras nonākušas saskarsmē ar koronavīrusu, un atbildībai, ja tiek pārkāpti epidemioloģiskās drošības pasākumi šīs slimības izplatības ierobežošanai. Esmu uzdevis veselības un tieslietu ministriem steidzami izvērtēt nepieciešamību sagatavot atbilstošu valdības rīkojumu," uzsvēra Kariņš.

Jau vēstīts, ka pirmdien, 9.martā, notika Krīzes vadības padomes sēde, kurā tika uzsvērta katra cilvēka individuālā atbildība ievērot atbildīgo dienestu rekomendācijas, kā arī pieņemti vairāki lēmumi slimības izplatības turpmākai ierobežošanai.

Jau ziņots, ka Latvijā jaunā koronavīrusa izraisītā slimība "Covid-19" atklāta vēl diviem cilvēkiem, kuri nesen atgriezušies no ceļojuma Itālijā, tādējādi kopējais saslimšanas gadījumu skats sasniedzis astoņus, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Arī minētie divi cilvēki atgriezās Latvijā 7.martā un inficējušies Itālijas kalnu kūrortā Červinjā - tāpat kā vēl pieci Latvijas tūristi.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) informē, ka visi pēdējie septiņi saslimušie ir vienas grupas tūristi. "Ja kādam vēl ir doma "pa kluso no vīrusa" aizšmaukt paslēpot vai vienkārši paceļot - septiņi cilvēki inficēti. Visi no vienas grupas. Kopā bija 19 atpūtnieki," sociālajā vietnē "Twitter" raksta ministre.

Līdz šim Latvijā kopā veikti 274 izmeklējumi uz "Covid-19", no tiem 30 pēdējās diennakts laikā.

No SPKC sniegtās informācijas izriet, ka minētie septiņi cilvēki no Itālijas atgriezās ar "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas. Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. SPKC ir apzinājis visus pasažierus un apkalpes locekļus. Mediķi uzsver, ka visiem šajā reisā lidojušajiem nosakāma stingra mājas karantīna divu nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā.

Kā vēstīts, koronavīrusa dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk nekā 160 cilvēkiem. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs stāstīja, ka lielākoties šie cilvēki ir infekcijas skarto lidmašīnu pasažieri.

Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem "Covid-19" pacientiem slimība norit vieglā formā.

Latvijā pirmais "Covid-19" gadījums tika reģistrēts 2.martā. Sieviete, kas ir rīdziniece, sestdien, 29.februārī, ielidoja no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā. Saslimšana sievietei bija vieglā formā un jau otrdien, 3.martā, ņemot vērā, ka atkārtotas analīzes bija negatīvas, slimniece tika izrakstīta no slimnīcas un turpināja ārstēšanos mājās.