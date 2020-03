Bezsniega ziemas dēļ Rīgā ietaupīti miljoniem eiro

Sniega izvešanu Rīgā neorganizē tikai Rīgas domes Satiksmes departaments, bet arī „Rīgas satiksme”, kas sniegu izved no autostāvvietām, un „Rīgas namu pārvaldnieks”, kas no sniega kupenām atbrīvo dzīvojamo mikrorajonu pagalmus. Rīgas Satiksmes departamenta preses sekretāre Ilze Dimante Jauns.lv teica:

„Satiksmes departamentam ir izdalīts budžets ielu, tiltu un pārvadu uzturēšanai visa gada garumā, paredzot, ka vislielākie tēriņi būs tieši ziemas mēnešos – decembrī, janvārī, februārī un martā, kad aktuāli ir sniega tīrīšanas un sniega izvešanas darbi, ielu, tiltu un pārvadu kaisīšanas darbi – vēlāk, pavasarī, ielu, tiltu un pārvadu attīrīšana no smiltīm. Iepriekš prognozēt ielu, tiltu un pārvadu uzturēšanas izmaksas ziemas periodā nav iespējams, jo tās atkarīgas no laika apstākļiem un sniega apjoma.

Ņemot vērā, ka šā gada budžets vēl nav apstiprināts, departaments strādā balstoties uz iepriekšējā gadā piešķirto finansējumu – 17,8 miljoni eiro gadā.

Ielu uzturēšana salīdzinot ar iepriekšējo ziemu, protams, bija vieglāka, tomēr ziemas dežūras tika nodrošinātas diennakti un veikti visi nepieciešamie ikdienas ielu un tiltu uzturēšanas darbi. Turklāt, pie šādiem laika apstākļiem, kādi tie bija ziemas mēnešos, varējām veikt lietus ūdens pieņēmēju tīrīšanu un labošanu, apmaļu nolīdzināšanu, brauktuvju remontdarbus, bedru labošanu, brauktuvju tīrīšanu bezsniega laikā, pieturvietu tīrīšanu, grants seguma ielu planēšanu, kā arī nolietoto betona apmaļu labošanu.

Visi ietaupītie finanšu līdzekļi tiks ieguldīti infrastruktūras sakārtošanā. Piemēram, lokāliem seguma atjaunošanas darbiem vietās, kur asfaltbetona segums savu laiku ir nokalpojis, bet tuvākajā piecgadē nekādi būtiski remontdarbi nav paredzēti, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošanai, turpināsies apmaļu nolīdzināšana, lai nodrošinātu vides pieejamību, galvaspilsētas labiekārtošanai un citām aktuālām nepieciešamībām”.

Jāteic, ka apmēram puse no Satiksmes departamentam piešķirtajiem līdzekļiem ielu uzturēšanai parasti tiek izmanto ziemas periodā. Līdz ar to arī ietaupījums varētu būt bijis visai ievērojams.

Pašlaik agrāk nekā citus gadus galvaspilsētā sākta ielu braucamo daļu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšana no smiltīm un nogulsnēm, kas sakrājušās uz brauktuvēm. Dienesti patlaban strādā Jūrmalas gatvē, Kalnciema, Dzelzavas, Brīvības, Lielvārdes un Maskavas ielās, kā arī Vecrīgā. Pēc visu maģistrālo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšanas no smiltīm, darbi notiks arī rajona nozīmes ielās. Pēc smilšu savākšanas un izvešanas, dienesti uzsāks lietus ūdens pieņēmēju tīrīšanu, bet pēc tam darbu uzsāks specializētā tehnika ar ielu mitrinātāju. Paralēli brauktuvju tīrīšanai veic arī apauguma jeb augsnes likvidēšanu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu ūdens novadīšanu no ielām, kur nav lietus ūdens kanalizācijas. Apaugums no ielām jau likvidēts Pārdaugavā - Buļļu ielā, Matrožu ielā un vairākos Daugavgrīvas ielas posmos.

Tāpat naudu ieekonomējis arī „Rīgas namu pārvaldnieks”, kurš šajā sezonā bija paredzējis 1,45 miljonus eiro tērēt par sniega izvešanu un jumtu tīrīšanu. Šogad šis pakalpojums netika izmantots. Visa šim mērķim paredzētā nauda tagad ieskaitīta dzīvojamo māju apsaimniekošanas budžetā.