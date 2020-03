LETA

Uzsākta aptauja par uguņošanu Siguldas novadā

Siguldas novada pašvaldība no 2.marta līdz 1.jūnijam aicina novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par uguņošanu Siguldas novadā, kā arī ierosināt uguņošanas alternatīvas. Ņemot vērā sabiedrības atšķirīgo nostāju, iedzīvotājiem būs iespēja izteikt viedokli par to, vai ir nepieciešams ierobežot profesionāli un neprofesionāli veiktu uguņošanu visa gada garumā, rūpējoties par novadnieku drošību un labsajūtu, vai tikai gadumijā, simboliski aktualizējot videi draudzīgu domāšanu. Aptauju Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji varēs aizpildīt pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv vienu reizi, autentificējoties ar internetbankas datiem. Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā, ja dalībnieku skaits pārsniegs 2000 novadā deklarēto iedzīvotāju, kas līdzīgi kā jautājuma virzīšanai uz tautas nobalsošanu norādīs, ka jautājums ir aktuāls un par to jālemj Siguldas novada pašvaldības domes deputātiem. Pašvaldība saņemtās aptaujas anketas apkopos un par pieņemto lēmumu sabiedrību informēs augustā.