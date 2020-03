AM Krievijas pierobežā pārņems vēl vienu zemes gabalu patlaban publiski neizpaužamu plānu īstenošanai

Valdības rīkojums paredz Ludzas novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma "Visjaki" Briģu pagasta Bļaideļos aptuveni viena hektāra platībā pārņemšanu valsts īpašumā.

Arī šajā gadījumā nekustamais īpašums tiks izmantots valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai. AM Preses nodaļā skaidroja, ka dokumentam par attiecīgo rīkojuma projektu piešķirts statuss "informācija dienesta vajadzībām", tāpēc plašākus komentārus ministrijā nesniedza.

Jau februāra sākumā ziņots, ka AM Alūksnes novadā netālu no robežas ar Krieviju plāno būvēt kādu militāru objektu, jo AM bija sagatavojusi valdības rīkojuma projektu par aptuveni piecus hektārus liela zemes gabala "Vētraine" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.

Valdības rīkojuma projektā par īpašuma pirkšanu bija skaidrots, ka saskaņā ar iepriekšējās valdības 2016.gadā pieņemtu lēmumu tika apstiprināts valdības rīcības plāna pasākums, proti, attīstīt pretgaisa aizsardzības spēju, uzlabot gaisa telpas novērošanas radaru pārklājumu un pretgaisa aizsardzības komandvadības spējas, kā arī modernizēt esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas.

Īstenojot minēto pasākumu, AM pieņemts lēmums par militārās infrastruktūras izbūvi un valdība 2018.gadā konceptuāli atbalstījusi nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām.

AM neatklāja, kādam mērķim zemes gabals nepieciešams, jo informācija par zemes gabala nepieciešamību ir ierobežotas pieejamības.