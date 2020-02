Piektdiena būs vēsa, gaidāms īslaicīgs sniegs un saule

Lielu valsts daļu klāj neliela sniega kārta, ziemeļaustrumos saglabājas līdz 20 centimetriem dziļš sniegs. Ceļi slideni.

Kurzemē un Zemgalē apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmos no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Liepājai, Ventspils šosejas posmos no Kūdras līdz Usmai un no Ugāles līdz Ventspilij, kā arī Bauskas šosejas posmā no Iecavas līdz Grenctālei.

Savukārt Vidzemē un Latgalē apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Kokneses šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam, Daugavpils šosejas posmos no Ogres līdz Aizkrauklei un no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, pa Daugavpils apvedceļu visā garumā, Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Terehovai, pa Rēzeknes apvedceļu visā garumā, kā arī pa autoceļu Grebņeva-Medumi visā garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem sniega un apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi ir visā Latvijā, izņemot Rīgas un Jelgavas apkārtni.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt ir iesaistītas 179 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērojot piesardzīgu distanci un atceroties, ka braukšanas apstākļi var mainīties ļoti strauji, turklāt uz ceļiem var veidoties grūti pamanāma atkala.

Šodien daudzviet īslaicīgi snigs, bet nokrišņu būs maz. Sākot no valsts rietumiem, debesis brīžiem skaidrosies, ļaujot uzspīdēt saulei.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš.

Rīgā iespējams neliels īslaicīgs sniegs, dienas gaitā uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz +1 grādam. Pūtīs mērens ziemeļrietumu vējš.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 746-749 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.