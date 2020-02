Kandidātu pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv. Savukārt, aizpildītie pieteikumi personīgi iesniedzami Rīgas izpilddirekcijās.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31, pieteikumus pieņem 3. stāvā, 321. kabinetā; tālrunis 67013503. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21, pieteikumus pieņem 1. stāvā, 10. kabinetā, tālrunis informācijai 67026644. Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Ed. Smiļģa ielā 46, pieteikumus pieņem 3.stāva 304. kabinetā, tālrunis 67012287.

Visās izpilddirekcijās pieteikumu pieņemšanas laiks ir vienāds, un tas ir pirmdienās no plkst. 900—1300, otrdienās no plkst. 1300—1700, trešdienās no plkst. 900—1300 , ceturtdienās no plkst. 1300—1700 un piektdienās no plkst. 900—1300 .