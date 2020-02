Itālijas Veselības ministrija ziņoja, ka kopumā 132 cilvēkiem ir noteikti pozitīvi testēšanas rezultāti uz jauno koronavīrusau, kas izraisa COVID-19 infekciju - 88 gadījumi fiksēti Lombardijā, 24 - Venetā, seši Pjemontā, deviņi - Emīlijā-Romanjā un divi - Lacio (ķīniešu tūristu pāris). Patlaban 54 cilvēki ir hospitalizēti ar COVID-19 simptomiem, 26 personas ārstējas intensīvās terapijas nodaļās, savukārt 22 cilvēkiem noteikta izolācija mājās.

SPKC seko aktuālajiem notikumiem Itālijā. Rīt, 24.februārī, Eiropas Komisijas Veselības drošības komiteja un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs rīkos speciālas ārkārtas telefonkonferenci, kurā piedalīsies arī SPKC un NMPD speciālisti.

Par pieņemtajiem lēmumiem SPKC sola informēt rīt.

Tikmēr, kamēr Eiropas Savienībā (ES) nav pieņemti konkrēti lēmumi, SPKC aicina ceļotājus, kuri atgriežas Latvijā no Itālijas Lombardijas apgabala, kurā ir visaugstākais saslimšanas gadījumu skaits, turpmākās 14 dienas, līdzīgi kā ceļotājiem no Ķīnas, sekot savam veselības stāvoklim, un, ja parādās kādi no elpceļu infekcijas simptomiem (paaugstinātā ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c.), nekavējoties zvanīt 113 un informēt par simptomiem un ceļojumu.

SPKC informēs, ja ES tiks noteikti citi pasākumi.

Braucot uz Itāliju, stingri ieteicams bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, ievērot distanci vismaz divi metri no cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem, klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas, kā arī sekot vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Pieturoties Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām par piesardzības pasākumiem ceļojuma laikā, SPKC speciālisti uzskata, ka ceļojums uz Ķīnu patlaban nav drošs, un iesaka iedzīvotājiem uz turieni nedoties ne tikai saslimšanas risku dēļ, bet arī saistībā ar iespējamu apgrūtinātu atgriešanos.

Jau ziņots, ka Itālijā jaunā koronavīrusa "Covid-19" dēļ miruši divi cilvēki.

Cenšoties ierobežot vīrusa izplatību, Itālijā 11 pilsētām noteikta karantīna. Šis lēmums, kas tika pieņemts sestdien un stājas spēkā šodien, skar vairāk nekā 50 000 cilvēku desmit pašvaldībās Lombardijā un vienā pašvaldībā Veneto reģionā.