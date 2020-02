Ceļa zīme. (Foto: Renāte Briede/LETA)

Filmēšanas laikā ierobežos satiksmi Matīsa ielā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar mūzikas video filmēšanu 21.februārī un 22.februārī no plkst. 5.30 līdz plkst. 7.30 un no plkst. 18.30 līdz plkst. 21.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Matīsa ielas labajā pusē, posmā no ēkas Brīvības bulvārī 88 līdz ēkai Matīsa ielā 6, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.