Jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums Rīgas administratīvajā teritorijā tiks nodrošināts no 20. maija. Iedzīvotāji un juridiskās personas varēs slēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu no šā gada 10. marta.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapā www.mvd.riga.lv sadaļā “Uzzini savu atkritumu apsaimniekošanas zonu” iedzīvotājiem un juridiskām personām, ievadot savu adresi, būs iespēja noskaidrot savu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju. Iedzīvotāju ērtībām ir izveidots arī zvanu centrs, kurā zvanot uz tālruni 67474700 darba laikā pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8.30 līdz 16.00 ir iespēja uzdot interesējošos jautājumus.

Uzņēmums “Clean R” nodrošinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā ar tarifu 16,14 eiro par kubikmetru ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā - tarifs 16,43 eiro par kubikmetru. Savukārt uzņēmums “Eco Baltia vide” šos pakalpojumus sniegs Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā, nodrošinot tarifu 16,53 eiro par kubikmetru.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā turpmāk nodrošinās uzņēmumu apvienība “Lautus” un “Pilsētvides serviss”, kuri ir apliecinājuši, ka līgumu ar pašvaldību noslēgs tuvāko dienu laikā.