Vīri melnās brillēs, bruņu vestēs ar pistolēm iebrūk Latvijas baznīcās! Ogres prāvests atklāj VID specoperācijas detaļas

Pērn jūnijā VID sadarbībā ar drošībniekiem veica negaidītas kratīšanas vairākos Latvijas katoļu dievnamos, tajos konfiscējot vairākus tūkstošus eiro. Kratīšanu iemesls bija nelikumīga ziedojumu naudas izmantošana un nodokļu nenomaksāšana. Viens no to iemesliem bija saistīts ar pirms vairāk nekā pieciem gadiem veikto automašīnas iegādi par ticīgo ziedojumu naudu – tā bija reģistrēta uz garīdznieka nevis reliģiskās organizācijas vārda. To jau varēja uzskatīt par pārkāpumu. Tāpat VID arī bija konstatējis pārkāpumus jeb nepilnības draudzes grāmatvedības dokumentos.

Tad arī sākās runas, ka it kā aizturēts kāds garīdznieks un divas mūķenes. Katoļu baznīca šīs baumas atsauca, bet veikto kratīšanu faktu nenoliedza. Tad arī sākās varas pārstāvju un garīdzniecības pārrunas par specifiskajām draudžu grāmatvedības vešanas principiem, jo, lūk, ticīgo kopienā esot pavisam cita izpratne par naudas uzskaiti, nekā laicīgajos kantoros.

Pamazām skandāls noklusa, iestājās „Dieva miers” un tagad arī noskaidrojies, ka prokuratūra uzdevusi Ogres draudzei atņemto naudu atdot atpakaļ. Kopumā no trīs katoļu draudzēm – Ogres, Salaspils un Rīgas Sāpju Dievmātes – tika izņemti ap 36 000 eiro. Nav dzirdēts, ka kāds no baznīcas pārstāvjiem būtu sēdies uz apsūdzēto sola.

Tomēr līdz šim tā īsti arī nebija skaidras detaļas, kā notika kratīšanas dievnamos un cik tad īsti un kas no baznīcas seifiem tika izņemts. Pirms dažām dienām visu hronoloģiski aprakstījis Ogres katoļu prāvests Bojārs. Viņš raksta:

Bruņoti vīri pievāc bēru naudu

„2019. gada 5. jūnijā vairākās katoļu baznīcās notika VID prokuratūras kratīšanas (juridiski - laupīšanas) darbības. Katoļu Baznīcas dzīvē, vispār pat pasaules mērogā - īpašs vēsturisks notikums.

Liecinieki skaidro, ka 5. jūnijā gājuši uz Svēto Misi (dievkalpojumu) Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā pulksten 6.25, kad bruņoti vīri - melnās brillēs, bruņu vestēs, ar pistolēm - ielenkuši baznīcu no ārpuses. Divi līdzīgi vīri, nestādoties priekšā, pieprasīja uzrādīt personas apliecinošus dokumentus, attiecīgi datus pierakstīja savā mobilajā telefonā. Uz apmeklētāju jautājumu, kad varēs ieiet baznīcā, jo pulksten 7.00 Viņa Eminence kardināls Jānis Pujāts vadīs Svēto Misi, atbilde bijusi: dievkalpojums nenotiks, dievnama kratīšana ilgs līdz pulksten 14.00.

Sievietēm tika pārbaudītas somiņas. Arī kardināls savā iesniegumā norāda, ka ir neizpratnē par notikušo patvaļīgo rīcību un viennozīmīgi uzskata, ka tas ir cilvēktiesību pārkāpums.

Kratīšanas rezultātā draudzes prāvestam Mārim Zviedrim no baznīcas seifa tika nolaupīta intenciju (ziedojumu par Svēto Misi) nauda, draudzes ziedojumi (savākti dievkalpojuma laikā no apmeklētājiem un ziedojumu kastītēm), kā arī divu vecu cilvēku bēru nauda - parakstītā aploksnē ar norādījumiem, kā jārīkojas ar bēru naudu.

VID pievāc laulību un mirušo reģistrācijas žurnālus

Vienlaicīgi 5. jūnijā pulksten 7.18 Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcas telpās kratīšanas (laupīšanas) darbības VID prokuratūras vecākās izmeklētājas Sandras Priedes uzdevumā veica VID vecākais izmeklētājs Dairis Veide, piedaloties galvenajam inspektoram Aldim Drankam un inspektoram Mārim Majoram (viņš uzturējās vairāk pie izejas durvīm). Kratīšanas rezultātā no draudzes seifa tiek nolaupītas Svētā Gregora Mises intencijas (6610 eiro) un draudzes naudas līdzekļi (8720 eiro), kā arī draudzes datora sistēmbloks, draudzes kristību, laulību un mirušo reģistrācijas žurnāli.

Protokola beigās kā piezīmi norādīju, ka izņemtā nauda vitāli nepieciešama draudzes rēķinu kārtošanai un tās atdošana risināma iespējami ātri. Diemžēl ir 2020. gada 11. februāris, bet nolaupītā nauda atdota nav.

2019. gada 23. augustā vecākā izmeklētāja Sandra Priede paziņoja par aresta uzlikšanu 15 330 eiro. To 22. augustā ir apstiprinājusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese Dina Suipe.

Prokurore uzdod Ogres draudzei atdot izņemto naudu

2019. gada 17. oktobrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurore Ilona Minajeva Sandrai Priedei norādīja uz viņas pieņemtā lēmumā kļūdām, ka kratīšanas rezultātā izņemtais (nolaupītais) būtu jāatgriež draudzei.

Visa lietas būtība: milzīgā nevajadzīgā skaidrošanās (sarakstes formā) uz daudzām lapām ir saistīta ar Salaspils Romas katoļu draudzi, kurā ir it kā nopietnas problēmas, par kurām Ogrei nekas nav zināms un nav nekādu sakaru, jo tur, kā katrā draudzē, ir savs prāvests. Līdz ar to konkrētās draudzes prāvests ir atbildīgs par savu darbību - ne tikai par pastorālo, bet arī par saimniecisko.

2019. gada 30. oktobrī Krimināllietu tiesas kolēģijas kancelejas vadītāja paziņoja Ogres draudzei, ka materiāli par aresta uzlikšanu nolaupītajai mantai atrodas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

16. decembrī tika saņemta informācija, ka VID prokuratūras virsprokurore Gita Biezuma ir materiālus izskatījusi un pieņēmusi lēmumu par aresta atcelšanu mantai (naudas līdzekļiem 15 330 eiro), atdodot to Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai”.

Ministrs nostrostē VID, baznīcas vadība – Salaspils priesteri

Jāatgādina, ka pērnruden pēc tieslietu ministra Jāņa Bordāna ierosmes notika Garīgo lietu padomes sēde, kurā ministrs uzsvēra, ka draudžu atskaitīšanās par tēriņiem ir jāvienkāršo, un pārmet ieņēmumu dienestam stingro kontroli, kurai neesot pamata. Pagājušā vasarā VID bija radušās aizdomas, ka draudzes par saviem algotajiem darbiniekiem nenomaksā nodokļus, bet priesterim automašīna iegādāta, izmantojot pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas shēmu.

Jautāts par to, ka aizdomās par naudas tērēšanu neatbilstīgiem mērķiem un izkrāpšanas shēmām ir ierosināts kriminālprocess, Bordāns atbildēja – lai to skaidro tiesa un piebilda „40 000 eiro no vairākām draudzēm arestētā nauda faktiski aptur šo draudžu darbību. Cilvēki būs zaudējuši ticību varbūt. Un tas ir, starp citu, kā Čērčils teica – atņemt cilvēkam ticību, tas arī ir pieskaitāms pie liela grēka”.

Savukārt pati katoļu baznīca vismaz pastarpināti ir atzinusi, ka VID varētu būt daļēja taisnība, veicot kratīšanu, paziņojot: „Ņemot vērā radušos situāciju saistībā ar VID veiktajām procesuālām darbībām Salaspils un Baldones draudzē, kā arī saistībā ar veselības stāvokli, priesteris Gaitis Dubults tiek atcelts no prāvesta pienākumu pildīšanas un nozīmēts veikt priesterisko kalpojumu Jelgavas diecēzē bīskapa Edvarda Pavlovska vadībā. Līdz ar to Salaspils un Baldones katoļu draudzes prāvests turpmāk būs līdzšinējais Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs”.

