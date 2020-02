"Izjūtu, ka ritms, kas pašlaik ir valdībā, nav darbu motivējošs. Sākusies apsaukāšanās vienam pret otru, un tas, neapšaubāmi, nav virziens uz koalīcijas saturēšanu, drīzāk uz tādu "katrs iet uz savu pusi" variantu," vērtējis politiķis, "redzu, ka dažas partijas ir sākušas priekšvēlēšanu kampaņu Rīgas domē un priekšvēlēšanu kampaņas veidi acīmredzami atšķiras."

Nemiro skatījumā, premjers turoties kā "izcils diplomāts un spējis saturēt šo piecu partiju koalīciju, piekāpjoties visādiem procesiem, ko veikušas dažādas partijas". "Īpaši budžeta pieņemšanas laikā bija ļoti asi, kad pragmatiskas lietas mijās ar bērnišķīgiem izlēcieniem. Neapvainojot nevienu, tur diezgan jestri gāja. Tad nu premjers to darbu izdarīja ļoti kvalitatīvi. Premjers ir ārkārtīgi daudz ko izturējis, vadot laivu ar pieciem airiem, kuri ne vienmēr stūrē vienā virzienā."

Pēc ministra vārdiem, pagaidām valdība ir stabila, bet "tādus saļodzīšanās aspektus noteikti var konstatēt, jo izteikumi vienam pret otru ļoti nemotivē".

Pēc Bordāna vēršanās pret Nemiro premjers nekādi neesot komentējis tieslietu ministra prasību par kolēģa demisiju. "Es domāju, neviens to nopietni neuztvēra. Ja man demisiju pieprasītu tas, kurš man likumā to var pieprasīt, tas būtu viens, bet, ja kāds to ir izdarījis apsaukājoties, reaģēt uz tādu formu ir paļauties spekulācijām." "Kāds ir pieprasījis kāda ministra demisiju - vai tajā pašā laikā valdība varētu labāk strādāt bez demisijas pieprasītāja vai bez attiecīgā ministra? Neviens jau nav neaizstājams. Līdz ar to valdības ietvarā ir dažādas rokādes iespējamas," izteicies Nemiro, " es neredzu, ka kāds ir iecementēts."

Kā sacījis Nemiro, Bordāns esot "kā mazs puika", kurš apsaukājas uz visiem.

"Ja Bordāns kļūs aizvien agresīvāks un sāks apsaukāt ne tikai vienu koalīcijas partneri, bet jau vēl kādu un vēl kādu, es pieļauju domu, ka šāda uzvedība var kādā brīdī arī apnikt un ka viņi [JKP] var arī paši šķelties, jo kāds gribēs turpināt iesāktos darbus un kāds apsaukājoties būs sevi iedzinis tiktāl stūrī, ka nevarēs vairs no turienes iznākt ārā ar paceltu galvu," domā Nemiro.