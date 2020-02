Latvijas valsts mežu vēstniecība aicina uz izstādi “Latvijas āboli klimata griežos”

Izstādes atklāšana notiks 12. februārī pulksten 13.00, un triju dienu laikā interesenti varēs ne vien aplūkot 10 dažādas ziemas bumbieru šķirnes, bet arī tās nobaudīt un saņemt ekspertu konsultācijas par ābolu un bumbieru audzēšanas knifiem mainīgajos klimatiskajos apstākļos. Savukārt 13. un 14. februārī būs iespēja iegādāties ābolus un citus Dārzkopības institūta sarūpētos veselīgos kārumus – sukādes, sulas, sīrupus un tējas.

Foto: Publicitātes foto





Dārzkopības institūta vadošo pētnieku lekcijas:

12. februārī pulksten 15.00 Ineses Drudzes lekcija par bumbieru šķirnēm un audzēšanu,

13. februārī pulksten 15.00 Lailas Ikases lekcija par Latvijas klimatam piemērotākajām ābolu šķirnēm,

14. februārī pulksten 15.00 Edgara Rubauska lekcija par ābeļu un bumbieru audzēšanu.

Izstādes apmeklējums, kā arī pie Latvijas valsts mežu vēstniecības autostāvvieta interesentiem pieejama bez maksas.

Foto: Publicitātes foto

Latvijas valsts mežu vēstniecība ir vieta, kur cilvēks un mežs sastopas vienotā veselumā, sniedzot iespēju ienest savās mājās daļu no meža, daļu no dabas tuvuma. Vēstniecība atvērta katru darba dienu no pulksten 9.00 līdz pulksten 18.00 Par aktuāliem piedāvājumiem un jaunumiem var lasīt vēstniecības Facebook lapā.