"Ko tādu nebija redzējis neviens" No Siguldā traģiski bojāgājušā Nika atvadās ar kilometriem garu autokolonnu

Jau ziņojām, ka Siguldas apkaimē traģiskos apstākļos bojā gājis autosportists no Mazsalacas Niks Eleksis. Puisis, apmeklējot svinības viesu namā ”Vālodzes”, iekļuva kautiņā un guva miesas bojājumus.

Nika mamma un citi piederīgie raidījumam "Degpunktā" stāsta, ka viņam uzbrucis ballītes dalībnieks, kurš strādā par ugunsdzēsēju, vēsta raidījums. Arī Siguldas pašvaldības policija apstiprina, ka jubilejas svinībās piedalījušās valsts amatpersonas.

“Tas, kas ir zināms, šajā privātajā pasākumā piedalījušies arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji. Tā ir oficiāla informācija,” pauž Siguldas pašvaldības policijas priekšnieks Māris Riekstiņš.

Liecinieku versijas par dūru cīņas gaitu atšķiras, un tuviniekiem ir grūti saprast patieso notikumu gaitu. Niks pēc konflikta nozudis, un tuvinieki pieļauj iespēju, ka viņš no pasākuma ticis padzīts. Puisi pēc ilgstošas meklēšanas atrada guļam kādas privātmājas pagalmā bez dzīvības pazīmēm.

Kā savā ierakstā norāda Linda, autokolonna bijusi iespaidīgi gara un neko tamlīdzīgu Mazsalacā no kurienes puisis nācis, neviens neesot redzējis:

“Bērni skrēja pie logiem un pagalmos, vīrieši cieņā nolieca galvu. Citi izbrīnā iepleta acis. Gribat ticat, gribat nē...Nik, neko līdzīgu neesmu redzējusi, un daudzi citi arī ne. Ja Tu būtu tikai atpazīstams tā nebūtu, nē, Tu biji vairāk. Tu ar savu labestību biji mīlēts. Ļoti, ļoti mīlēts. Vairāki simti cilvēku šodien no Tevis klātienē atvadījās.”

Tikmēr pie ieraksta ar kuru dalījušies vairāk nekā divi tūkstoši “Facebook” lietotāju, lasāmi vairāk desmiti komentāru: “Nesaprotu, kā latvieši var būt tik nežēlīgi."

Kā norāda vairāki komentāru autori, Niks bijis cilvēks ar labu sirdi. “Nav iespējams savaldīt asaras.. No sāpēm , no netaisnības, no apziņas cik liels zaudējums ir ģimenei, draugiem, tuviniekiem..Viņam ir lieliska ģimene, kurai šobrīd turoties kopā ir jāpārdzīvo šis smagais brīdis. Lieliska, jo tikai tādā ģimenē var izaudzināt cilvēku aiz kura muguras būs simti un vēl vairāk… Lai mums visiem kopā izdodas atrast taisnību…” Margaritas komentāris saņēmis 52 emocijzīmes.