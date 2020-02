Slēgs satiksmi Dīķa ielā; ierobežos - Bruņinieku, Kalēju un Kungu ielās

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu. Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Tikmēr saistībā ar ūdensvada pārbūves darbiem no 7. februāra līdz 28. februārim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Bruņinieku ielā, posmā no ēkas Bruņinieku ielā 59 līdz ēkai Bruņinieku ielā 75.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Savukārt saistībā ar ēkas demontāžu no 10. februāra līdz 16. februārim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Kalēju ielā, posmā no Kungu ielas līdz Peitavas ielai, kā arī tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Kungu ielā, posmā no Trauksmes ielas līdz Kalēju ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu.