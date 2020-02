Pūce: Rīgas pagaidu administrācija būs trīs cilvēku sastāvā

Pēc Burova teiktā, viņa vēlmes sakrītot arī ar frakcijas “Gods Kalpot Rīgai” viedokli, kas ir - pēc iespējas ātrāk atlaist Rīgas domi, lai pēc iespējas ātrāk varētu startēt jaunās vēlēšanās, lai 25.aprīlis – plānotajā vēlēšanu dienā, varētu vēlreiz sagaidīt balsojumu no rīdziniekiem.

“Es šobrīd vairāk domāju par saimnieciskiem jautājumiem. Šodien, rīt, es plānoju konsultēties ar finanšu departamentu un plānoju parakstīt rīkojumus, kas dod iespēju pieņemt lēmumus, negaidot budžeta apstiprināšanu, un, ņemot vērā, ka ir atļauts rīkoties ar 1/12 daļu no ikgadējiem ienākumiem, tādu rīkojumu es parakstīšu vai nu piektdien vai pirmdien, par to es publiski informēšu arī sabiedrību,” par nākamajiem soļiem informēja Burovs.

Burovs arī solīja organizēt turpmāko darbu tā, lai administratoram vai administratoriem, kas nāks strādāt, būtu vieglāk.

Komentējot Burova teikto, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs (VARAM) Juris Pūce RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” sacīja: “Atbilstoši likumam par pašvaldībām administratoru nosaka Saeima un nosaka to likumā, ar kuru tiek atlaista dome. Ministru kabinets, piedāvājot likumu, piedāvāja trīs kandidātus. Tie ir civildienesta ierēdņi no valsts pārvaldes - no VARAM, Finanšu un Tieslietu ministrijas. Šī pagaidu administrācija būs trīs cilvēku sastāvā, kuri, atbilstoši likumam, varēs pieņemt visus lēmumus, ko šobrīd pieņem dome un domes priekšsēdētājs”.

Pūce arī minēja, ka pagaidu administratoru laiks būs ierobežots, jo līdz sanāks jaunievēlētā dome, tai, visdrīzāk, sanāks strādāt divus, trīs mēnešus.

Turpinot VARAM ministrs arī laboja Burova kungu, jo, ja nav apstiprināts pašvaldības budžets, tad likums par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka ir jāapstiprina budžeta plāns. Ja tas jau nav izdarīts, tad pēc Pūces teiktā, Burovam to vajadzētu izdarīt, jo tas ir viņa pienākums.

“Šajā budžeta plānā drīkst segt tikai tādus izdevumus, kas ir kārtējie, gan arī tās saistības, kas ir uzņemtas pirms tam, iepriekšējā gadā. Nedrīkst uzņemties jaunas saistības,” sacīja Pūce.

“Mana pārliecība ir, ka pagaidu administrācijai nāksies apstiprināt ne tikai pagaidu plānu, bet arī Rīgas domes gada budžetu. Jaunā dome pie šāda scenārija varētu sākt darbu ātrākais maija beigās,” komentējot situāciju Rīgas domē sacīja Pūce.