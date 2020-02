Pašvaldība pakalpojumu uzlabos, nodrošinot, ka šajās ēdiena izdales vietās būs pieejamas arī socializēšanās iespējas, piemēram, uztura speciālistu nodarbības par ēdiena gatavošanu. Tāpat paredzēts, ka divas reizes mēnesī šīs vietas apmeklēs Rīgas Sociālā dienesta darbinieki, lai uzklausītu un apzinātu pakalpojuma saņēmēju sociālo situāciju.

Siltā ēdiena izdales vietas no aprīļa darbosies Juglā, Ķengaragā, Vecmīlgrāvī, Bolderājā, Maskavas forštatē, Iļģuciemā vai Āgenskalnā, Sarkandaugavā un Ziepniekkalnā. Konkrētas adreses būs zināmas, kad noslēgsies iepirkums par pakalpojuma sniegšanu. Iepriekšējās siltā ēdiena izdales vietas darbosies līdz aprīlim, un to apmeklētāji tiek informēti par to, kur turpmāk varēs saņemt pakalpojumu. Tiks strādāts arī pie siltā ēdiena kvalitātes uzlabošanas, nodrošinot kalorijām bagātu, sātīgu un garšīgu ēdienu.

Starp rīdziniekiem - siltā ēdiena pakalpojumu saņēmējiem ir seniori, personas ar invaliditāti, ilgstošie bezdarbnieki, ģimenes ar bērniem. Rīgas domes Labklājības departamenta speciālisti ir veikuši šo klientu aptauju un noskaidrojuši viedokli par līdzšinējo pakalpojumu un vēlamajiem uzlabojumiem. Pārliecinošs vairākums klientu izteicās par labu vienam, bet kvalitatīvam un kalorijām bagātam otrajam ēdienam.

Šā gada janvārī siltā ēdiena izsniegšanas vietās Rīgas Sociālā dienesta darbinieki sniedza konsultācijas iedzīvotājiem un informēja viņus par sociālā atbalsta iespējām. Bija saņemti vairāku senioru iesniegumi par siltā ēdiena piegādi mājās un Rīgas Sociālais dienests patlaban izvērtē iespēju nodrošināt šo pakalpojumu. Vēl daļai klientu ir nepieciešama papildu sociālā palīdzība. Šāds darbs ar iedzīvotājiem notiks arī turpmāk.

Jāatgādina, ka patlaban silto ēdienu joprojām ikviens iedzīvotājs var saņemt četrās zupas virtuvēs - Daugavgrīvas ielā 1, Kr.Barona ielā 56, Kr.Barona ielā 126, Laktas ielā 8, k-1, neuzrādot nekādus dokumentus. Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem rīdziniekiem tāpat ir iespēja saņemt Eiropas atbalsta pārtikas pakas desmit vietās Rīgā. Plašāku informāciju var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Ēdināšanas pakalpojumu mazaizsargātājām iedzīvotāju grupām Rīgas pašvaldība sāka sniegt 2010. gada beigās. Tas bija sociāli ekonomiskās krīzes laikā rasts risinājums, kas deva nozīmīgu atbalstu krīzes seku mazināšanai rīdziniekiem ar zemiem ienākumiem.

Ņemot vērā mūsdienu prasības un sociālā atbalsta labāko praksi, tika atzīts, ka līdzšinējā siltā ēdiena izsniegšanas punktu pakalpojuma kvalitāte nav apmierinoša. Apstākļi prasa ne vien kvalitatīvāku, bet arī pilnvērtīgāku pakalpojumu, kas ietver ne tikai ēdienu, bet arī sociālo un socializācijas atbalstu, kas no aprīļa arī tiks nodrošinās astoņās siltā ēdiena izsniegšanas vietās.