Ugunsnelaime notika 1. decembrī. Žurnālam "Kas Jauns" Artuss Kaimiņš pēc tam atklāja, ka ugunsgrēka cēlonis, iespējams, bijis īssavienojums. „Ap pulksten astoņiem vakarā iegāju guļamistabā, no veļas žāvētāja noņēmu savus baltos kreklus, ieliku skapī – sagatavoju drēbes jaunajai darba nedēļai. Uzklāju gultu, bet gultas malās man bija "Ikea" lampiņas – kā jau visiem allaž guļamistabās pie gultas ir lampas. Tā nu es visu sakārtoju un aizgāju uz dzīvojamo istabu skatīties filmu. Pēc kādām minūtēm divdesmit pēkšņi visā dzīvoklī pazuda elektrība. Izsita korķus. Pa tumsu gāju uz koridoru pie elektrības sadales skapja skatīties, kas noticis, kad pamanīju, ka no guļamistabas nāk dīvaina gaisma.

Iegāju iekšā, bet tur liesmās deg matracis. Kā ugunskurs! Visapkārt šausmīgākie dūmi, tumsa.

Mēģināju no virtuves atnest ūdeni, bet tumsā un dūmos neko neredzēju. Ieslēdzās tāda kā panika, ienāca prātā matraci dabūt ārā no mājas. Izdomāju to izmest pa logu. Taču man nekādi tas neizdevās, jo logs bija šaurs, bet matracis liels... Tas bija "Dormeo" putu matracis, kas, kā izrādās, deg labāk nekā benzīns – putas kusa un kā ugunīga lava tecēja man uz rokām. Es gan tobrīd sāpes nejutu,” notikušo atstāstīja Artuss.

Mēģinot nodzēst ugunsgrēku, Kaimiņš guva plašus roku apdegumus, tāpēc pāris nedēļu pavadīja slimnīcā. Nu jau viņš ir atgriezies darbā un pilda deputāta pienākumus. „Paldies dakteriem – viss ļoti labi dzīst! Vēl pāris mēnešu jālieto kompresijas cimds, kas pārņem roku no elkoņa līdz plaukstai. Tas palīdz, lai neveidotos rētas. Līdz kāzām sadzīs!” žurnālam "Kas Jauns" tagad saka Artuss, kam ugunsgrēkā sadega visa iedzīve, un viņš palika bez drēbēm, personiskajām mantām, elektrotehnikas.

Foto: Juris Rozenbergs

Vai Kaimiņš gatavs cīnīties par kompensāciju, zinot, ka, piemēram, "Ikea" nupat piekritis ASV izmaksāt 46 miljonus dolāru kāda divgadīga bērna vecākiem, kuru atvase gāja bojā, kad viņam uzgāzās uzņēmuma ražota kumode? „Ugunsgrēka cēloņa jautājumā nebūs nekādu komentāru. Atbildīgās iestādes dara savu darbu, bet es šobrīd neko nekomentēšu,” strikti atbild Artuss Kaimiņš.