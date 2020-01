LETA

Bezmaksas siltā ēdiena izsniegšana Rīgā tiks nodrošināta četrās zupas virtuvēs

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

No 21. februāra Rīgā bezmaksas siltā ēdiena izsniegšana tiks nodrošināta četrās zupas virtuvēs - Daugavgrīvas ielā 1 no plkst. 12.00 līdz 13.00 darba dienās; Kr.Barona ielā 56 no plkst. 9.00 līdz 10.00, izņemot svētdienu; Kr.Barona ielā 126 no plkst. 12.00 līdz 13.00 katru dienu; Laktas ielā 8, k-1 no plkst. 10.00 līdz 11.00 darba dienās. Šajās vietās siltu ēdienu varēs saņemt neuzrādot nekādus personu apliecinošos dokumentus. Zupas virtuvēs ēdiens tiks izsniegts klienta līdzpaņemtajos traukos.