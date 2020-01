Sarkandaugavā būvēs pārvadu pār dzelzceļu

Līguma summa bez PVN ir 35,11 miljoni eiro, 27 miljonus plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu no valsts budžeta, pārējo no pašvaldības līdzekļiem.

Pārvadu plānots izbūvēt līdz 2023. gada beigām. Līdz ar būvniecības sezonas sākumu, kas iecerēts aprīlī, sāksies divlīmeņu šķērsojuma celtniecība starp Viestura prospektu un Tvaika ielu. Paredzēti transporta risinājumi autotransportam, gājējiem un riteņbraucējiem, tiks izbūvēti krustojumi un piebraucamie ceļi.

Plānots, ka pārvads mazinās sastrēgumus pie dzelzceļa pārbrauktuves Tilta ielā, atvieglojot satiksmi Sarkandaugavā.