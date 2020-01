Rīgas Klasiskās ģimnāzijas jauno laboratoriju korpusu plānots uzbūvēt līdz 1. septembrim

„Pirms pusgada šajā vietā sākām būvdarbus, un šodien atzīmējam vienu no galvenajiem starpposmiem celtniecībā – Spāru svētkus. Pateicoties celtnieku darbam, varu garantēt, ka jaunā mācību gada sākumā skolai būs jauns dabaszinātņu korpuss, kas atbildīs 21. gadsimta prasībām. Ceru, ka pēc šī korpusa pabeigšanas mūsu augstskolas saņems daudz vairāk eksakto zinību studentu,” svinīgajā pasākumā sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors Romāns Alijevs atzina, ka šis projekts ir apliecinājums tam, ka sapņi mēdz piepildīties. „Par šādu korpusu sapņoju vairāk nekā 20 gadu – par telpām, kur skolēni varētu pētīt un analizēt, kur varētu kļūt par zinātniekiem, pētniekiem, profesionāļiem, un, galvenais, par cilvēkiem, kas var radīt kaut ko jaunu un padarīt mūsu visu dzīvi labāku. Pēc šī projekta pabeigšanas mūsu ģimnāzija varēs attīstīties vēl straujāk,” uzsvēra R. Alijevs.

„Viena no mūsu galvenajām vērtībām ir pārdomātas un kvalitatīvas vides radīšana. Mēs būvējam ēkas un infrastruktūras objektus ar pievienoto vērtību: tās nav tikai telpas, bet gan iespēja uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti. Vieni no svarīgākajiem ir tie projekti, kas uzlabo dzīves kvalitāti mūsu bērniem un jauniešiem – nākotnes zinātniekiem, uzņēmējiem, politiķiem. Tāpēc darbs pie izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošanas sniedz īpašu gandarījumu. Ceram, ka Rīgas Klasiskās ģimnāzijas jaunais laboratoriju korpuss jau tuvā nākotnē būs vieta, kur dzimt jaunām idejām un neviltotam zinātniskam entuziasmam,” norādīja būvniecības kompānijas „VELVE” valdes loceklis Toms Reiziņš.

Pagājušā gadā pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma tika sākti Rīgas Klasiskās ģimnāzijas laboratoriju korpusa jaunbūves būvniecība. Četru stāvu piebūvē, kuras kopējā platība ir apmēram 2700 kvadrātmetri ir plānots izveidot desmit laboratorijas un to palīgtelpas ķīmijas, fizikas, bioloģijas, dabas zinību, robotikas un informātikas mācību priekšmetu apguvei. Cokolstāva līmenī izvietos auditoriju 160 apmeklētājiem ar palīgtelpām, kuru varēs izmantot arī ārpus skolas pasākumiem, funkcionāli nodalot to no pārējā telpu apjoma. Jaunajā korpusā izveidos arī lasītavu, grāmatu glabātuvi, bibliotēku, garderobi, darba telpas skolotājiem, dažādas palīgtelpas un labierīcības visos stāvos. Visi kabineti un auditorija tiks apgādātas ar pedagogu darbam nepieciešamo aprīkojumu.

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija „VELVE”. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.