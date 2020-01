Burovs: "Aiz Vladovas un Kleina stāv cilvēki, kas duļķo ūdeni Rīgas domē"

Viņš arī piekrīt, ka aiz Annas Vladovas (“SDP Saskaņa” frakcijas priekšsēdētāja) un Druvja Kleina (deputātu bloks “RĪGAI!”) stāv citi cilvēki, kas duļķo ūdeni Rīgas domē, jo viņi paši nebūtu spējīgi šo visu izdomāt.

Burovs sacīja, ka viņa pilnvarās nav atlaist Rīgas domes vicemērus Vladovu un Kleinu. Viņus var atlaist ar vairākuma balsojumu, bet viņu kā Rīgas mēru var atlaist, ja par to nobalso 31 deputāts. Viņš arī atgādināja, ka šobrīd ir iesniegts pieprasījums no 20 deputātiem par viņa demisiju un par to vajadzētu lemt divu nedēļu laikā, tādējādi pēdējais datums, kad to var izdarīt, ir šī gada 22.janvāris.

“Šobrīd presē ir parādījusies informācija, ka no opozīcijas puses varētu būt pieprasījums par Vladovas kundzes un Kleina kunga atstādināšanu no amatiem. Tur termiņi ir citi - 72 stundu laikā vajadzētu sagatavot domes sēdi. Vai tā būs viena domes sēde, kurā tiksim atsaukti no amatiem mēs visi trīs, vai tās būs dažādas domes sēdes, es nezinu, jo es neesmu saņēmis pieprasījumu par vicemēru atstādināšanu, tas publiski ir izskanējis tikai no opozīcijas,” situāciju skaidroja Burovs.