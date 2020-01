Kurzemē laikapstākļu dēļ tiek izsludināts oranžais brīdinājums

Rietumu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās no rīta un dienas pirmajā pusē sasniegs 14-19 metrus sekundē, stiprākas brāzmas gaidāmas no rīta Kurzemē, kur spēkā sinoptiķu izsludinātais oranžais brīdinājums.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +2..+5 grādi. Ceļi vietām kļūs slideni.

Rīgā brīžiem gaidāmi nokrišņi un debesu skaidrošanās. Brāzmainais rietumu, dienvidrietumu vējš dienas otrajā pusē kļūs lēnāks, gaisa temperatūra nepārsniegs +4 grādus.

Laikapstākļus nosaka spēcīga ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens valsts ziemeļos pazeminājies līdz 746 dzīvsudraba staba milimetriem jūras līmenī.

Šorīt Kurzemē un Zemgalē apledojums vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) Satiksmes informācijas centrā.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, kā arī Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Strazdei. Tāpat apledojums veidojas Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Lietuvas robežai.

Savukārt pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Jelgavas, Talsu, un Tukuma apkārtnēs.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 42 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC atgādina, ka autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir praktiski neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai, veicot manevrus.

Sestdienas rītā Kurzemē pastiprinās rietumu vējš, Liepājas ostā tā ātrums brāzmās sasniedzis 26 metrus sekundē, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs iepriekš Kurzemē bija izsludinājis oranžo brīdinājumu par piekrastē gaidāmām vēja brāzmām līdz 25 metriem sekundē. Lielākais vējš Kurzemē prognozēts laikā no plkst.7 līdz 11.

Citviet valstī dienas pirmajā pusē gaidāmas rietumu, dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 14-19 metriem sekundē.

Sestdienas rītā lielākoties mākoņains laiks. Vietām, debesīm skaidrojoties, apledo ceļi. Vietām īslaicīgi nokrišņi. Gaisa temperatūra +1..+5 grādi.

Rīgā termometri rāda +4 grādus, dienvidrietumu vējš brāzmās pūš līdz 10-13 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra piektdien bija +5..+6 grādi Kurzemē, Vidzemes rietumos un daļā Zemgales un +1..+4 grādi pārējā Latvijā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 3.janvārī bija +19 grādi Spānijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz sestdienu -17..-19 grādi vietām Islandē un Skandināvijas ziemeļos.