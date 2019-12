Rīdziniece 24.decembrī ierauga plaukstošas sakuras - pavasara ziedu

"Tagad ir īstais laiks bez burzmas sabildēties sakurās," tviterī raksta Gunta Neija, vēstījumu papildinot ar skaistiem rozā ziediem. Attēls uzņemts Uzvaras parkā, kur ļaudis ierasti aprīlī (dažkārt marta beigās vai maija sākumā) pulcējas vērot sakuru ziedēšanas laiku.

Rīdzinieces attēls uzņemts Ziemassvētkos, 24. decembrī. Šogad šie svētki ir īpaši silti un ziemas sniega vietā no debesīm daudzviest līst kārtīgs rudens lietus. Rīgā gaisa temperatūra otrdien bija +5 grādi, bet citviet Latvijā Ziemassvētku dienas gaiss iesila no plus četriem līdz plus septiņiem grādiem.